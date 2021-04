Kontakttallet er faldet fra 1,1 til 1,0.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter tirsdag eftermiddag.

»Dagens kontakttal er beregnet til 1, det vil sige, at epidemien i Danmark er stabil,« skriver han:

»Hvis der har været øget aktivitet i forbindelse med påskedagene, indgår dette dog endnu ikke i beregningen. Men: Det er stadig et godt udgangspunkt for dagens genåbninger,« tilføjer han med henvisning til blandt andet genåbningen af liberale serviceerhverv som frisører og massører.

Kontakttallet – tidligere kendt som smittetrykket – er et hyppigt brugt begreb i forbindelse med coronaudbruddet.

Det er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er.

Hvis kontakttallet er 1,1, betyder det ifølge beregningen, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre personer.

Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien, mens den er aftagende, hvis tallet er under 1. Hvis det er 1,0, er tallet stabilt.