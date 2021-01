For bedre at kunne håndtere spredningen af en ny virusvariant skal kontakttallet længere ned, siger minister.

Selv om kontakttallet falder, så falder det ikke nok.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

I sit tweet oplyser ministeren, at kontakttallet senest er blevet beregnet til 0,9 mod 1,0 ugen før.

Det vil sige, at ti smittede i gennemsnit når at smitte ni andre.

Med andre ord ville smittespredningen under normale omstændigheder være aftagende med et kontakttal på under 1,0.

Statens Serum Institut (SSI) har dog beregnet, at kontakttallet skal reduceres til 0,8 eller lavere for bedre at kunne håndtere spredningen af B117.

Det er den nye virusvariant, der især har ramt England hårdt, og som også er begyndt at sprede sig mere og mere herhjemme.

- SSI har beregnet kontakttallet. Dårligt nyt: Det falder slet ikke nok, når den engelske variant B117 spredes i DK. Kontakttallet er 0,9.

- Det er alt for højt, skal væsentligt længere ned, inden den eksponentielt smitsomme variant tager over i februar. Lad os gøre det, skriver Heunicke i sit tweet.

Ifølge SSI skal kontakttallet for de mere gængse coronavarianter reduceres til 0,7, for at smittestigningen helt skal bremses.

På den baggrund har SSI kunnet anbefale de yderligere restriktioner og tiltag, som regeringen meddelte for en uge siden.

De indebar blandt andet, at afstandskravet blev fordoblet fra en til to meter.

- Lige nu er vi et sted i Danmark, hvor vi kan forsinke den stigende smitte. Men det kræver at alle følger myndighedernes retningslinjer.

- Aflys sociale aftaler, hold to meters afstand, arbejd hjemmefra hvis muligt og så videre, skriver Heunicke på Twitter.

Den seneste tid har myndighederne kunnet tage et nyt våben i brug i kampen mod coronavirusset.

Siden slutningen af december er man således begyndt at vaccinere særligt udsatte borgere mod virusset.

Seneste opgørelse fra SSI viser, at 117.104 personer frem til tirsdag morgen har fået første af to stik af vaccinen. Det er 2,01 procent af befolkningen.

/ritzau/