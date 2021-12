Sundhedsminister Magnus Heunicke er ikke i tvivl. Han kalder det »sabotage« og »fuldkommen ødelæggende«.

Men i landets regioner har man ikke mærket til den aktion, som Facebook-gruppen Digital Civil Ulydighed i protest mod test og vacciner tilsyneladende har rullet ud. Kort fortalt går det ud på, at medlemmerne booker tider uden at møde op.

B.T. har derfor kontaktet de danske regioner for at høre, om de har været ramt.

Fra Region Sjælland lyder det således: »Vi har ikke observeret en ændring i mønsteret af udeblivelser, så fænomenet er p.t. ikke noget, vi oplever som et problem. Men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med.«

Er det i orden – som en protest – at booke tider til vaccination og test uden at møde op?

Nogenlunde det samme har man oplevet i Region Hovedstaden: »Vi oplever nogle udeblivelser fra bookede tider til test og vaccination. Antallet af udeblivelser har imidlertid været nogenlunde konstant under coronapandemien, og vi kan derfor ikke genkende, at der skulle være tale om koordinerede udeblivelser for at lægge pres på systemet.«

Region Midtjylland oplyser også til B.T., at man ikke har kendskab til systematiske udeblivelser. Det samme lyder fra Region Syddanmark til Ritzau. Region Nordjylland er ikke vendt tilbage.

Om ikke andet har Digital Civil Ulydighed mærket et anderledes effekt af den omtale, den har fået siden søndag aften, hvor Magnus Heunicke brugte sociale medier til at tage afstand fra metoderne.

Siden er gruppens medlemstal således steget med omkring 50 procent: Fra omkring 1.500 til over 2.300.

På Facebook præsenterer gruppen sit formål som værende at »få åbnet vores samfund op igen, så alle kan færdes frit«. Det sker altså ved hjælp af brudte aftaler.

'Når en minister kan bryde aftale på aftale, så kan befolkningen også. Vi skal væk med tåbelige regler. Hvis ikke regeringen vil lytte til sund fornuft, så begår vi 'Digital Civil Ulydighed'. Systemer er altid sårbare, specielt tåbelige systemer, der afføder tåbelige regler. Den slags systemer vil være sårbare over for Digital Civil Ulydighed,' lyder det.

B.T. har uden held forsøgt at få kontakt med folkene bag Facebook-gruppen. For nylig har stifteren, Kenneth Højmark Bæk, dog deltaget i programmet 'Reporterne' hos Radio Loud.

Her lød det, at han har reageret for at undgå den tvang, som han føler, at den danske befolkning bliver udsat for med test og vacciner.

»Vi er nødt til at gøre et eller andet. og det skal gøres på en fredelig måde, så folk ikke kommer til skade. Man kan enten slås med håndlangerne for magten, politiet, og så får man knippelsuppe, eller også kan man slås med systemet, og det er det, vi gør,« forklarede Kenneth Højmark Bæk.

På et spørgsmål om, hvorvidt han ikke spilder folks tid med aktionen, hvor andre borgere, der gerne vil have test og vacciner, altså kan risikere at skulle vente i ekstra lang tid, lød svaret:

»Jo, det kan man godt sige. Men kan man ikke også sige, at de spilder min tid og har gjort det i de sidste to år med, at jeg skal rende rundt og være bange for et eller andet helt obskurt tåbeligt. Prøv at kigge på tallene – det giver jo ikke nogen mening,« sagde Kenneth Højmark Bæk.

Selv om regionerne altså ikke har mærket til aktionen fra Digital Civil Ulydighed, har Magnus Heunicke til mediet POV udtalt, at han vil se nærmere på omfanget.

»Jeg vil bede mine folk undersøge sagen, og jeg er parat til at gribe til nødvendige nødforanstaltninger, så de her grupper ikke lykkes med at rokke ved nogen af vores danske supervåben såsom vaccinationsudrulning og testsystem,« har den socialdemokratiske minister sagt.

B.T. har mandag kontaktet Sundhedsministeriet for at få uddybet, hvad »nødvendige nødforanstaltninger« dækker over – og om undersøgelserne har fastlagt et eventuelt omfang af udeblivelserne.

Magnus Heunicke ønsker dog ikke at stille op til interview mandag.