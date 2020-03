Sundhedsminister undskyldte, at tilbud om testkit ikke blev fulgt op. Men det er ikke sikkert, det kan bruges.

Mandag kom der noget så politisk sjældent som en decideret undskyldning fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Han undskyldte, at sundhedsmyndighederne ikke havde fulgt godt nok op på et tilbud om at købe testkit og maskiner fra sydkoreanske myndigheder. Det skulle bruges til at bekæmpe coronavirus.

Et døgn efter siger direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, at den mulige leverance "ikke er det, vi har brug for nu" i radioprogrammet P1 Debat.

Under en time efter er det samme melding fra sundhedsministeren på et pressemøde.

- Jeg har været ude på vegne af myndighederne med en undskyldning til ordførerne, som handler om, at man ikke reagerede hurtigt nok.

- Derfra og så til at sige, at deres tilbud kan bruge i vores sundhedsvæsen er der et stykke vej. Det er en søgt uenighed, siger Magnus Heunicke.

Han understreger, at tilbuddet nu vil blive undersøgt.

Direktør Thomas Senderovitz fra Lægemiddelstyrelsen uddyber, at myndighederne modtager enormt mange henvendelser fra folk, virksomheder og stater, der gerne vil bidrage til at bekæmpe coronavirus.

- Vi gør alt, hvad der er menneskeligt muligt for, at så lidt som muligt falder igennem det fintmaskede net.

- Der er vist blevet sagt nok undskyld. Vi har fuldt fat i den sydkoreanske kontakt. Det kan godt være, de passer ind, det kan også være, de ikke kan, siger han.

Han siger, at tilbuddet også indeholdt levering af store maskiner til at undersøge virus, som ikke nødvendigvis passer ind i det danske sundhedsvæsen.

