Sundhedsminister Magnus Heunicke er bekymret. Smitten med corona stiger og stiger, og hvis ikke flere lader sig vaccinere truer en ny nedlukning, siger han.

»Selvom vi er på et utrolig højt niveau (med at vaccinere, red.,) også i forhold til mange andre lande, så er det en kæmpe appel fra mig: Hvis vi skal holde Danmark åbent, så skal vi have flere til at lade sig vaccinere,« siger Magnus Heunicke til Ritzau.

Den ildevarslende melding fra sundhedsministeren kommer i kølvandet på, at er kontakttallet nu oppe på 1,2.

Det betyder, at coronaepidemien igen er i vækst, og at 10 smittede personer smitter 12 nye.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Samtidig stiger antallet af indlagte dag for dag og er nu oppe på 195.

Men sundhedsminister Magnus Heunicke er lige nu handlingslammet.

Da covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, kan han nemlig ikke bruge epidemiloven til at genindføre restriktioner som eksempelvis krav om mundbind, nedlukning af nattelivet eller forsamlingsforbud.

»Heunicke skal omkring Folketingets Epidemiudvalg for, at corona igen kan kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Udvalget skal være enig med ham i, at corona er en samfundskritisk sygdom, før epidemiloven igen kan bruges til at indføre restriktioner,« siger Helle Bødker Madsen, professor i offentlig ret på Aarhus Universitet.

Magnus Heunicke var forberedt på, at smitten ville stige i efteråret, men det er gået stærkt her i oktober, siger han til Ritzau:

»Vi vidste, at der ville komme en stigning i dette efterår. Men det er ingen hemmelighed, at den stigning er kommet temmelig hurtigt allerede her i oktober måned.«

Er man ikke vaccineret, vil man med 'al sandsynlighed' blive smittet hen over vinteren, siger Heunicke.

»Vi følger det meget tæt. Vi har sagt hele tiden, at vi vil ikke tøve med at sætte ind, hvis der skulle blive behov for det. Vi har et helt åbent samfund, og vi har en meget, meget stor opbakning fra befolkningen til at lade sig vaccinere. Nu er der behov for, at vi får flere med,« siger Heunicke til Ritzau og tilføjer:

»Vi er kun i oktober måned. Det vil sige, at vi står foran vintersæsonen, så kan det blive en meget hård sæson for vores sygehuse.«

Smitten er særligt høj i dele af hovedstadsområdet. Det drejer sig blandt andet om bydelen Tingbjerg i Københavns Kommune og Ishøj Kommune.

Begge områder har en befolkningssammensætning med mange indvandrere og efterkommere, der har en lavere vaccinetilslutning end den gennemsnitlige befolkning.