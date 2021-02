Udtalelsen kommer samme dag, som både SF og Venstre har sagt, at de ønsker en åbning for de ældre skoleelever og dele af detailhandlen 1. marts.

- Jeg håber lige som alle andre, at der bliver plads til en yderligere genåbning den 1. marts, siger han og siger yderligere, at regeringens eksperter regner på mulige konsekvenser:

- De sidder og regner på det, for de er nødt til at afvente effekten af genåbningen for 0. til 4. klasserne, før de kan sige, hvad der er plads til i næste etape.

0. til 4. klasse kunne for halvanden uge siden vende tilbage i skole i det første skridt i genåbningen.

Regeringen og myndighederne har stor fokus på nye, mere smitsomme varianter og mutationer af covid-19, der kan få smittetallet til at stige selv om landet er underlagt restriktioner for at begrænse smitten.

Nedlukningen har varet siden slutningen af december og har medført, at udbredelsen af og smitten med covid-19 er faldet betragteligt.

De lavere smittetal har betydet, at der er kommet et stadigt voksende politisk ønske om, at restriktionerne bliver lempet.

En ekspertgruppe har i januar peget på, at de første ting, der kan åbnes, er de ældre klasser i skolerne og dele af detailhandlen.

Blå blok har længe talt for en genåbning og onsdag har støttepartiet SF meldt sig på banen og ønsker en åbning fra 1. marts.

- Jeg ser med stor bekymring på smittetallet for den britiske variant, og det holder vi øje med de kommende uger, før vi kan genåbne.

- Der er noget, der tyder på, at det er en geografisk udvikling, og det kan spille ind på, hvad vi kan.

- Jeg vil gerne sende et signal om, at der er lys for enden af tunnelen, hvis vi alle sammen holder ud lidt længere, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr til DR.

Hos Dansk Erhverv er fokus på en mulig genåbning mindre på de ældre skoleklasser end hos SF.

- Det er vigtigt, at der bliver åbnet så meget op, som det er muligt. I Dansk Erhverv er det øverst på ønskesedlen, at vi får åbnet op for detail og de liberale erhverv, skriver administrerende direktør Brian Mikkelsen i en kommentar.