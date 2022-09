Lyt til artiklen

En lille plastikpind fuld af væske af forskellig smag - og nikotin.

Det er, hvad sundhedsminister Magnus Heunicke nu advarer mod.

De såkaldte 'puff bars' - en slags engangs-ecigaret - er ifølge ministeren nemlig begyndt at florere blandt børn og unge »i stor stil.«

Det skriver ministeren på Twitter.

»Puff bars med søde smage af slik, sød vandmelon med mere er ulovlige, og det er ulovligt at sælge nikotinprodukter til børn under 18 år.«

Derfor har han nu indkaldt Facebook, TikTok, Snapchat, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, SSP Samrådet, Sikkerhedsstyrelsen og flere andre for at drøfte problemet.

Det har nemlig siden 1. april i år været ulovligt at sælge ecigaretter og lignende med smagsstoffer.

»Vi skal i fællesskab sikre, at ingen børn begynder at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Jeg ser frem til en drøftelse mellem mødedeltagerne om problemets omfang, konkrete løsningsforslag og hvordan vi får alle til at løfte deres ansvar,« skriver Magnus Heunicke.