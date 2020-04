Et hestestævne i Herning blev særdeles udskældt for ikke at lukke ned, da statsminister Mette Frederiksen anbefalede det.

Siden sandsynliggjorde professor Allan Randrup Thomsen, at arrangementet kunne forklare et stort antal smittede i den jyske by. En undersøgelse slår dog hul i den forklaring.

»Jeg vil ikke acceptere, at jeg tog total fejl, men jeg vil heller ikke benægte fakta,« siger Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet.

Hans udtalelse kommer efter, at de første resultater af en undersøgelse fra forsknings- og uddannelsescentret NIDO er blevet offentliggjort.

Den skal give svar på, hvorfor Herning i pandemiens tidlige fase var den kommune i Jylland med flest indlagte patienter med COVID-19 i forhold til indbyggertal.

Ifølge forskningskoordinerende ledende overlæge, Annette Haagerup, viser undersøgelsen blandt andet, at hovedparten af smitten fandt sted i slutningen af februar.

Hestestævnet, Dansk Varmblods Hingstekåring og messen Hest & Rytter, fandt først sted 4. til 8. marts.

»I de 109 journaler vi har kigget i, er der ikke noget, der peger på en sådan entydig sammenhæng. Vi kan se et sammensat og varieret smittebillede, hvor både udlandsrejser, deltagelse i arrangementer og især tæt fysisk kontakt med en COVID-19 positiv person udgør de sandsynlige smittekilder« siger hun og fortsætter:

»Vi kan også se at den første større gruppe af indlagte patienter formentlig er smittet i slutningen af februar.«

Den 30. marts lød det ellers således fra Allan Randrup Thomsen:

»Det er helt logisk, at det har betydet noget. Det er den bedste forklaring, man kan give på de mange smittede i Herning,« sagde han i Politiken om hestestævnet.

»Det havde jeg god grund til at sige dengang,« lyder det nu.

Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning 2019. Foto: Celina Dahl Vis mere Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning 2019. Foto: Celina Dahl

»Jeg har ikke tænkt mig at beklage min udtalelse. Jeg mener, at den var truffet på et sagligt grundlag - at der var en statistisk sandsynlighed for, at et arrangement med så tætte forhold kunne være en forklaring på det relativt høje antal smittede i Herning,« siger han.

Professoren erkender dog de nye forskningsresultater og ændrer sin vurdering af, at hestestævnet er ‘den bedste forklaring’ på at Herning var Jyllands epicenter for coronavirus sidst i marts.

»Det er overraskende, at der har været så tidlig en etablering af smitte i Jylland, og det kunne jeg ikke vide dengang. Det er klart, at det ændrer min holdning til, om hestearrangementerne er den bedste forklaring på et højt antal smittede,« siger han og fortsætter:

»Når det så er sagt, så kan forskerne ikke udelukke, at hestestævnet har bidraget til det. Der kan sagtens være sket en yderligere acceleration af smitte.«

Mette Frederiksen anbefalede 6. marts at lukke store forsamlinger ned.

Der var hestestævnet, der havde 55.000 besøgende, mere end halvvejs, og arrangørerne valgte at fortsætte.

Det mener Allan Randrup Thomsen fortsat var fuld forsvarligt, og han fortæller, at han ikke har noget udestående med arrangørerne.

»Hestestævnerne var allerede i fuld gang, da meldingen fra statsministeren kom, så jeg synes ikke, der er noget at bebrejde arrangørerne. De har ageret i god tro,« siger han.