Der lå fire til fem biler mellem hestetraileren og ladvognen. For fuldt optrukne linier trak han ud og trådte hårdt på speederen for at komme forbi.

Tina Lykke Jensen havde set ladvognens manøvre i sit bakspejl. Det havde bilisten bag hende ikke.

Da også han trak han ud i den modsatte kørebane for at komme forbi hendes hestetrailer, var det alt for tæt på at gå helt galt.

Samtlige bilister trykkede hornet i bund, og bilen bag hende nåede akkurat ind bag hestetraileren igen - lige inden ladvognen fløj forbi.

»Jeg fik et sug i maven. De var så tæt på at smaske sammen,« siger hun dagen efter den rystende oplevelse.

Her er de to unge heste, som Tina Lykke Jensen onsdag skulle køre til dyrelægen.

Tina Lykke Jensen er hesteejer. Hun har 11 heste både avlsheste, rideheste og væddeløbsheste, så hun er ganske ofte på landevejen med trailer på vej til enten løb eller dyrelægen.

Det er langt fra første gang, hun oplever, at bilister bliver utålmodige, fordi de må sænke farten og vente på, at kunne komme forbi hende.

»Jeg tror ikke, folk forstår, hvad der er på spil for mig og for dem selv. Hvis min trailer går i slinger, er det ikke bare mig og min hest, det går ud over, så ender det i en kæmpe ulykke.«

Det går langsomt, når hun har fuldt læs på trailen. Hun kan kun køre 70-80 km i timen ligeud - om det er på landevej eller motorvej - og i rundkørsler er hun helt nede på 10 km i timen - hele vejen rundt.

Tina Lykke Jensen 32 år.

Gilleleje.

Sælger livsforsikringer.

Ejer 11 heste. Både væddeløbsheste og avlsheste.

»I går morges stak det fuldstændigt af for bilisterne,« siger hun.

Tina Lykke Nielsen var kørt hjemmefra før kl 6. To unge, nervøse heste skulle til Malmø for at blive opereret. Turen fra Gilleleje tog sammenlagt en time og fyrre minutter.

På turen noterede hun sig 50-60 bilister, der blev irriterede på hende.

»Der var folk, der dyttede, gav fuck finger og råbte ‘flyt dig - idiot’. Det er tragisk komisk, men man kan næsten mærke bilisternes stress vælte ud af kroppen på dem, når de ser en trailer længere fremme.«

Tina Lykke Nielsen med en af sine 11 heste.

Oplevelsen fik hende til at sætte sig ned og skrive et opslag på Facebook.

»Jeg har i dag mødt trafikanter, der overhaler indenom, overhaler for dobbeltfuld optrukken linier, trafikanter der tror, jeg kan køre hurtigere, hvis de dytter, trafikanter der kører modsat vej rundt om en helle, trafikanter der er ved at støde sammen bag mig, fordi flere vil overhale samtidig og naturligvis dem der tror, de kan nå at overhale, men glemmer, mit ‘vogntog’ er ganske langt, og kun lige når ind uden at ramme mig og modkørende, som er helt uden i rabatten,« skriver hun.

Mere end en gang har hun oplevet, at bilister er blevet overrasket under en overhaling.

»Jeg kører i en stor firhjulstrækker med trailer, den er måske 8-10 meter i alt. Det svarer til at skulle overhale tre biler lige i rap - det bliver folk overrasket over.«

Hendes pointe er, at det alt for ofte er lige ved at gå alvorligt galt. Og hvis det gør, så er det ikke hende eller hestene, det går værst ud over, men derimod den overhalende og de modkørende.

Hun ved, hvad hun taler om, for til hverdag sælger hun livsforsikringer, og som hun siger:

»Hvor ville jeg bare være træt af at have solgt en forsikring, som kom i brug, fordi man ikke kunne vente otte minutter.«

»Vi ved godt, vi er irriterende, vi ved godt, vi kører langsomt, og vi ved godt, vi fylder lidt ekstra. Det beklager vi, og vi gør alt for at være så lidt i vejen som muligt,« skriver hun og har en klar opfordring til de utålmodige:

»Pas nu på jer selv, og drop de vilde handlinger.«