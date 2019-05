77-årige Arne Jørgensen har klippet hår siden han begyndte i lære som 14-årig i Nakskov.

I dag er hans kunder blevet hans gode venner.

Arne Jørgensen byder sin næste kunde velkommen i stolen hos Herrefrisøren – en klassisk frisørsalon, der onsdag kunne fejre sin 100 års fødselsdag på Frederiksberg.

Den første kunde kommer helt fra Køge for at lade sit hår og skæg trimme af 77-årige Arne Jørgensen.

Arne har klippet hår siden han var 14 år, hvor han gik i lære som frisør i Nakskov.

Og han har ingen planer om at lægge saksen på hylden.

»Jeg kan ikke undvære det. Jeg kan ikke undvære kunderne. Mange af dem har jeg jo klippet og nu kendt i de 58 år, som jeg har arbejdet her hos Herrefrisøren, så derfor er det blevet andet end en kunde for mig. Det er blevet en vennekreds, kan man godt sige,« siger Arne Jørgensen til TV 2 Lorrys udsendte.

Samme kunder gennem 58 år

Nogen kunder er kommet hos Arne gennem 58 år, og har fået hundredevis af klipninger.

»Der er en kunde, som jeg har klippet i 58 år. Han har været kunde i salonen her i 80 år. I sin tid kom han med sin far, og så blev de klippet sammen. Jeg synes, det var lidt underligt at far og søn, to voksne mennesker, kom og blev klippet sammen. Men det var der jo en forklaring på, for det var faren, der betalte regningen,« griner Arne Jørgensen.

»Ind imellem er der nogen, der er kommet her i mange, mange år, og lige pludselig bliver de ramt af sygdom, og kan ikke selv komme herned og blive klippet mere. Og så tilbyder vi altså – på grund af deres trofasthed mod salonen – at vi kan komme hjem og klippe dem de sidste år,« siger Arne Jørgensen og forsætter:

»Og man har jo kendt personen i mange, mange år, så det er nogle gode samtaler man får. Så det er helt perfekt. Helt perfekt,« siger Arne Jørgensen.

Det er ikke til at se på ham, at han er 77 år gammel.

Men 63 år som herrefrisør sætter dog sine spor, fortæller Arne, der er begyndt at få nogle problemer med skuldrene samt slidgigt i nakken.

Alligevel har han ingen planer om at stoppe, da TV 2 Lorry spørger ham, hvor længe han bliver ved:

»Jeg bliver ved indtil kl. 17.30 i aften, haha. Ej, det kan jeg ikke sige noget om. Så længe helbredet holder, så har jeg ikke nogen problemer med at forsætte.«

»Når jeg kun har fem minutter hertil på en cykel, og det ikke er noget problem at komme hertil, vil jeg gerne forsætte så længe, jeg kan,« siger Arne Jørgensen.