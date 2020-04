Efter gennembruddet som Hermione Granger i filmserien om Harry Potter har Emma Watson markeret sig som en udtalt feminist. Onsdag den 15. april fylder hun 30.

Den 16. november 2001 skrev Emma Watson sig ind i utallige børns bevidsthed som Hermione Granger - det feminine side-kick til den unge troldmand Harry Potter.

Onsdag den 15. april fylder hun 30 år.

Den britiske skuespillerinde blev voksen på det store lærred. Hun var 21 år, da den sidste af filmene om Harry Potters kamp mod skurken Voldemort kørte i biografer verden over.

Siden da har filmkarrieren båret lidt af hvert med sig.

Blandt andet rollen som Nicki i Sofia Coppola-filmen "The Bling Ring", hvor hun røver berømte menneskers hjem.

I ungdomsfilmen "The Perks Of Being A Wallflower" spiller hun en ældre pige, Sam, der også er hovedpersonen Charlies kærlighedsinteresse.

Senest er Emma Watson dog aktuel med nyfilmatiseringen af den klassiske roman "Pigebørn" fra 1868. Romanen er især berømt for sit tidlige bidrag til feminismen.

Og netop kampen for ligestilling er noget, der har optaget Emma Watson, som i høj grad har forsøgt at bruge sin platform til at skabe debat om ligestilling.

I juli 2014 blev hun udnævnt som en af FN's goodwillambassadører, og to måneder senere holdt hun en tale på en FN-konference, hvor hun opfordrede mænd til at kæmpe for kvinders rettigheder.

Watson fortalte senere, at hun bare få timer efter talen fik utallige ubehagelige henvendelser.

- De skal ikke tro, de har stoppet mig i at tale om de her ting. De har gjort det modsatte, sagde hun.

Senest har Emma Watson markeret sig ved at give en hånd med i opstarten af en juridisk hotline. Her kan kvinder ringe ind og få gratis rådgivning, hvis de har oplevet sexchikane i forbindelse med deres arbejde.

