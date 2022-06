Lyt til artiklen

Den afgående bestyrelsesformand for Herlufsholm, Torben von Lowsow, kommenterer nu sin egen og resten af bestyrelsens afgang.

Det sker, efter at Herlufsholm kostskole lørdag sendte en pressemeddelelse ud, hvor bestyrelsen efter et høringssvar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) valgte at trække sig efter de mange sager om krænkelser, vold og mobning.

Høringssvaret førte søndag, til at kronprinsparret trækker prins Christian ud af Herlufsholm, og prinsesse Isabella starter ikke på kostskolen som planlagt næste år.

Torben von Lowsow er kritisk over for STUK.

Torben von Lowzow har valgt at trække sig fra Herlufsholms bestyrelse sammen med resten af bestyrelsen. Foto: Stine Bidstrup Vis mere Torben von Lowzow har valgt at trække sig fra Herlufsholms bestyrelse sammen med resten af bestyrelsen. Foto: Stine Bidstrup

»Bestyrelsen er uenig i styrelsens samlede konklusion i høringsudkastet, og vi glæder os over, at STUK er enige i, at det er gode tiltag, vi har iværksat,« siger han.

Hvad er det, I er uenige i?

»Det kan jeg ikke sige. Det må være op til den kommende bestyrelse besvare,« siger Torben von Lowsow.

Kritikken af både direktion og bestyrelse er sønderlemmende i høringsudkastet.

STUK gennemgår systematisk de mange sager om ydmygelser, krænkelser og mobning rettet imod specielt de yngre 1. g-elever på kostskolen. Sager, som blandt andet involverer fingre i endetarmen, slag, tæsk, voldtægt og ydmygelser ved for eksempel at tvinge en elev til at drikke andre elevers urin.

Styrelsen skåner heller ikke direktionen og den afgående bestyrelse med Torben von Lowsow i spidsen.

Søndag lød det fra Peter Allerup, der er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), til Ritzau.

»Det er uden fortilfælde, og jeg har ikke tidligere set en kritik, der er mere præcis og hård. Når der fares så hårdt frem fra tilsynsmyndighedens side, er det fordi, der har siddet en bestyrelse og en rektor, der burde have reageret tidligere,« siger Peter Allerup.

Herlufsholm kostskole har været udsat for heftig kritik på grund af sager om mobning og krænkelser. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Herlufsholm kostskole har været udsat for heftig kritik på grund af sager om mobning og krænkelser. Foto: Asger Ladefoged

I sit høringssvar skriver STUK blandt andet:

»Styrelsen finder det helt utilstrækkeligt, at bestyrelsen og skoleledelsen i lang tid ikke har anerkendt, at der er tale om et kulturproblem, men har fastholdt, at der er tale om enkeltsager.«

Torben von Lowsow siger om bestyrelsens afgang:

»Vi har vurderet, hvad der var i Herlufsholm interesse. Og fordi, der har været så alvorlig kritik af bestyrelsen, og da vi samtidig også har afsluttet skoleåret på Herlufsholm. Lige nu er fokus på at implementere tiltagene, så det er et passende tidspunkt at træde tilbage,« siger Torben von Lowsow.

Styrelsen kritiserer hele jeres tilgang til problemerne med vold, mobning og krænkelser. At I som direktion og bestyrelse ikke forstår, at det er kulturen, den er gal med og ikke enkeltsager. Det er hård kritik?

»Vi er uenige i Styrelsens samlede vurderinger, og det bliver den kommende bestyrelse, der kommer til at svare på det.«

Det er meget hård kritik …

»Som sagt: det bliver den kommende bestyrelse, der skal svare på det.«

Er der ting, du fortryder?

»Det er der helt sikkert. Noget kunne være gjort bedre, men der er også meget, der er gået godt.

Hvad er det du fortryder?

»Der er altid noget, man fortryder, men det vil jeg holde for mig selv.«

Interviewet med Torben von Lowsow er lavet, før kronprinsparret meldte ud, at deres børn ikke skal gå på skolen