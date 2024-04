Herlev Hospital er tilbage i normal drift, efter det mandag aften blev ramt af strømnedbrud.

Det oplyser vicedirektør på hospitalet, Lisbet Ravn, til B.T.

Hospitalet har i løbet af aftenen fået strøm fra en nødgenerator, og nedbruddet har påvirket flere systemer, for eksempel elevatordriften.

Det betød også, at patienter – herunder børn og fødende – blev omvisiteret til Region Hovedstadens øvrige hospitaler.

»Hospitalet er tilbage i normal drift,« oplyser vicedirektøren i en mail.

»Derfor modtager vi igen fødende og øvrige patienter.«

Hospitalet kender endnu ikke årsagen til strømnedbruddet, men det vil blive undersøgt grundigt, tilføjer hun.

Under nedbruddet har enkelte patienter og fødende været flyttet, ligesom flere patienter – inklusive fødende – er blevet omvisiteret.

Ifølge TV 2 blev hospitalet ramt af strømsvigtet klokken 18.45.

En patient, som er indlagt på hospitalet, fortæller til mediet, at der gik to timer, fra det ramte, til at hospitalet fik tændt for sine nødgeneratorer.

Patienten ved navn John Nielsen fortæller videre, at han tog elevatoren op mod 17. etage, efter generatoren blev slået til, men da han nåede 14. etage, forsvandt strømmen igen. Det betød, at elevatoren sendte ham i kælderen.