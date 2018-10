Hvis du fredag aften kom forbi Herlev Hospital, fik du måske også øje på et usædvanligt syn.

På sydvæggen af hospitalets sengetårn var lyset nemlig anderledes, end det plejer.

Lyset formede ganske usædvanligt to store bogstaver: 'S' og 'H'. Det skriver Herlev Bladet.

Til det lokale medie forklarer pressekonsulent Lotte Bentzen, at der var en helt særlig årsag til, at de to bogstaver pludselig var dukket op på hospitalstårnet.

Foto: Kristian Richard Mossner

En kollega på hospitalet blev fejret, fordi han havde 40-års jubilæum og samtidig sidste arbejdsdag.

'Derfor havde de (andre kolleger på hospitalet, red.), for at give ham en oplevelse, sørget for, at hans forbogstaver lyste op på hospitalets facade,' skriver Lotte Bentzeni en e-mail til Herlev Bladet.

Hun tilføjer dog, at det ikke er noget, der kommer til at ske ofte.

De lysende bogstaver kunne ses på hospitalet fredag aften omkring klokken 21.