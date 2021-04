Hr. og fru Danmark hungrer som gale efter sol, varme og en drink i skyggen af en palme.

Det afslører søgningerne på rejsesitet Momondo, som har lavet en opgørelse over, hvilke rejsemål der har vist sig mest populære, siden et bredt flertal i Folketinget tirsdag i denne uge blev enige om at lempe rejserestriktionerne.

Det er tydeligt, at vi længes efter varmere himmelstrøg, når man går de mest populære søgninger igennem.

I Momondos opgørelse er sydspanske Malaga helt i top, mens Middelhavets mest populære ferieø Mallorca, Thailands hovedstad Bangkok og Grækenlands ditto, Athen, følger lige efter på listen.

»Det er især de klassiske feriedestinationer, som danskerne er ude efter i øjeblikket. Men selv om det er destinationer, vi kender, er situationen anderledes i år, og det stiller store krav til overblikket, når man skal finde ud af, hvor turen skal gå hen,« siger Per Christiansen, talsperson for Momondo i Danmark.

»Restriktioner og indrejsekrav ændrer sig nemlig hele tiden, og de kan være forskellige fra land til land,« tilføjer han.

På Momondos liste over de mest søgte rejser de seneste dage klemmer den britiske hovedstad London sig ind på en femteplads.

Men derefter er det igen destinationer med sol og varme, der dukker op på listen, idet spanske Alicante, altid populære Barcelona samt Nice på den sydfranske solkyst kommer lige efter.

»Søgningerne har i lang tid båret præg af usikkerhed i forhold til rejsevejledninger, og det er tydeligt, at danskerne har ventet på, at der var mere sikkerhed om udsigterne til at komme ud og rejse. Den nye plan sætter konkrete datoer for rejse-genåbningen, og det gør det nemmere at planlægge efter. Det kan vi allerede nu se i søgninger på Momondo,« siger Per Christiansen.

Rejserestriktionerne for udrejse fra Danmark lempes i fire faser fra den 21. april.

Siden Folketingets partier tidligere på ugen indgik en aftale om lempelserne, har Momondo oplevet en stigning i søgninger på ikke mindre end 50 procent, oplyser rejsesitet.