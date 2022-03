Det kan i stor grad betale sig at arbejde for et bestemt dansk selskab.

For her er gennemsnitsårslønnen bragende høj.

Det skriver Børsen.

FIH Partners arbejder til daglig med at rådgive virksomhedshandler og har hjulpet i flere store milliardhandler.

Selskabet har samlet set 41 personer ansat, som dækker over alt fra sekretærer, nyuddannede og partnere. Og det er altså heriblandt, at gennemsnitsårslønnen er svimlende høj.

Hele 1,9 millioner kroner om året, lød den på for 2021. Denne høje gennemsnitsløn, som svarer til en månedsløn på 158.00 kroner, er endda steget fra året før, hvor selskabet også have samme antal ansatte.

Dengang lå gennemsnittet på 1,5 millioner kroner. Men blandt de ansatte befinder sig også seks lønkonger.

For FIH Partners har seks toprådgivere, som hver i gennemsnit fik udbetalt 10 millioner kroner foruden deres faste løn. Her er tale om de seks partnere Jørgen Overholt Hansen, Ulrik Falk, Peter Brandenborg, Kasper Elton Koch, Morten Sløk og Louise Rasmussen.

Selskabet FIH Partners blev grundlagt i 2006 og har i dag hovedkontor i Danmark, men har også et kontor i New York.