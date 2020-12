Smitten stiger og stiger, og onsdag aften på et pressemøde præsenterede statsminister Mette Frederiksen nye tiltag og en reel nedlukning af Danmark over jul og nytår.

Smitten er især stigende i hovedstadsområdet, og Ishøj Kommune topper igen listen.

Her er den såkaldte incidens – antal smittede de seneste syv dage per 100.000 indbyggere – nu oppe på voldsomme 879 efterfulgt af Københavns Kommune med 847 smittede.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut, som klokken 14 i dag også kunne berette, at antallet af indlagte nu er oppe 493, hvilket er tæt på at tangere toppen i foråret, hvor lidt over 500 var indlagt.

Lukkede caféer, barer og restauranter i København. Foto: Emil Helms Vis mere Lukkede caféer, barer og restauranter i København. Foto: Emil Helms

Dykker man dybere ned i tallene, er det imidlertid ikke i Ishøj, men i Københavns Kommune, man finder de største smitteredder.

Hvis man betragter Nørrebro i København som en selvstændig bydel med flere end 80.000 indbyggere, er det lige nu det sted i landet, hvor absolut flest er smittede.

Incidenstallet for Nørrebro ramte nemlig rekordhøje 1.088 tirsdag. Der er altså den seneste uge bekræftet 1.088 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

Det viser tal, som Berlingske har fået fra Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsforvaltning.

Smitten stiger i hovedstaden. Nye restriktioner kan være på vej. Foto: Emil Helms Vis mere Smitten stiger i hovedstaden. Nye restriktioner kan være på vej. Foto: Emil Helms

Københavns overborgmester Lars Weiss har i flere medier advaret om, at coronavirussen spreder sig skæmmende hurtigt i hovedstaden i disse dage, og han opfordre alle til at gøre en ekstra indsats for at holde smitten nede.

I begyndelsen af december blev ca. 2,5 procent af københavnerne testet positive. Nu er det tal steget til ca. 4,3 procent.

Incidenstallet i Københavns Kommune er mere fordoblet den seneste måned. Den 12. november lå tallet på ca. 200. Det er nu steget 847.

Region Hovedstaden har nu taget konsekvensen og udskyder alle planlagte behandlinger og operationer på regionens hospitaler fra mandag og tre uger frem.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 3.692 smittetilfælde på landsplan. yderligere 14 er døde med corona, og det bringer det samlede antal døde op på 975, siden coronapandemien ramte Danmark i foråret.