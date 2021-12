Nytårsaften er lige om hjørnet, men det betyder ikke, at coronasmitten drosler ned i Odense.

Selvom 78,9 procent af borgerne i Odense er fædigvaccinerede, er der den seneste uge registeret 2.416 nye smittede i kommunen.

Onsdag - der på landsplan tog rekorden for hidtil højeste antal smittede på et døgn - blev der registeret 549 nye smittetilfælde.

Det skriver Odense Kommune i et Facebook-opslag.

Her fremgår det også, at 28 ud af kommunens 34 sogne lige nu overskrider grænseværdierne for, hvornår der skal iværksættes særlige smitteforebyggende tiltag.

Af dem er følgende sogne lokalområderne med højest smittetryk:

Hans Tausens Sogn

Næsby Sogn

Sanderum Sogn

Paarup Sogn

Højby Sogn

Det har det seneste døgn været flest smittede i aldersgruppen 20-29 år. 196 af de i alt 549 smittede er fra denne gruppe.

Den næststørste smittegruppe er 30-39 år.

Region Syddanmark oplyser, at der i øjeblikket ikke er ventetid på at blive vaccineret, så hvis du endnu ikke fået det tredje stik med booster-vaccinen, kan du nå det inden nytår.