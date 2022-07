Lyt til artiklen

Mens de fleste danskere har brugt uge 29 på stranden, på festival eller på ferie i udlandet, har Amina Schnéevoigt Rønnov haft nogle intense dage på arbejde.

Hun er forstander på Svendborg Friplejehjem, der i denne uge har haft et smitteudbrud. Seks ud af hjemmets 40 beboere er testet positive for coronavirus, og det samme er to medarbejdere.

Det er første gang i mange måneder, at der har været smitte på plejehjemmet, og det er det største udbrud hidtil. Det bekymrer Amina Schnéevoigt Rønnov, som mener, at det er tid til at give landets ældre det fjerde stik. Hun taler ind i en debat, der har fyldt meget de seneste uger.

Berlingske har blandt andet talt med Ældre Sagen og Alzheimerforeningen, som mener, at de ældre skal vaccineres hurtigst muligt. Også professor Camilla Foged, der er blandt Sundhedsstyrelsens vaccinationsrådgivere, mener, at september er for sent. Faktisk burde stikket allerede være givet:

»Beboerne på plejehjemmene og de allerældste borgere burde have fået fjerde stik allerede i begyndelsen af juni,« sagde hun for nylig til Berlingske.

Alligevel holder Sundhedsstyrelsen fast i, at vaccinationsarbejdet først sættes i gang i midten af september – altså om knap to måneder.

Det er til trods for, at de nyeste smittetal viser, at smitten blandt plejehjemsbeboere er steget markant. For to uger siden lå smitten på 3,7 procent, men i sidste uge – inden beboere på Svendborg Friplejehjem testede positive – var den steget til 6,4 procent.

Ifølge virolog Allan Randrup Thomsen kan det fjerde stik gøre større gavn i efteråret, hvor han forventer en alvorlig smittestigning, hvorfor de ældre skal beskyttet »optimalt«.

Men den køber Amina Schnéevoigt Rønnov ikke. Hun ser ingen grund til at vente.

»Den store smittespredning er i gang nu, så jeg kan ikke se, hvorfor man skulle tøve – hverken med test eller med det fjerde stik,« siger hun.

Som statistikkerne tilskriver, oplever en række plejehjem ud over Svendborg Friplejehjem smitteudbrud lige nu. Et af dem er friplejehjemmet Højbo i Arnborg, hvor otte beboere og fem ansatte er testet positive for coronavirus. Det skriver TV 2.

Forstander for plejehjemmet, Dorthe Laursen, vil ligeledes have fjerde stik fremrykket:

»Vi kunne rigtig godt tænke os at få boosterstikket nu. Det er helt tåbeligt og stemmer ikke overens med alle restriktionerne og budskabet om, at vi skal passe på de ældre, at vi skal vente flere måneder,« siger hun til TV 2.

På Svendborg Friplejehjem kommer smittetallene ikke bag på Amina Schnéevoigt Rønnov, selvom personalet ikke havde regnet med, at de skulle rulle restriktioner ud og isolere beboere midt på sommeren.

»Det er ikke en overraskelse, at der kommer smittede, når der ikke er nogen restriktioner, og folk kan vælte rundt i sommerlandet, rejse ind og ud af landet og tage til koncerter med flere tusinde mennesker uden nogen forbehold. Men jeg havde ikke forestillet mig, at det ville være så omfangsrigt,« lyder det.

De smittede beboere på plejehjemmet er sluppet med milde symptomer, og alle er »ved godt mod«, siger hun. Alligevel sætter smitteudbruddet tanker i gang i forhold til, hvordan de næste uger vil forløbe.

Amina Schnéevoigt Rønnov ved godt, at det fjerde stik ikke er et mirakelmiddel, og at det ikke kan forhindre, at der kan opstå smitte på landets plejehjem. Men det vil skabe tryghed blandt både beboere og personale.

Og det er der behov for, da de ældre er nervøse, mener hun.

Den seneste uge har man fra en testbil testet beboerne på Svendborg Friplejehjem, og i mødet med beboerne har det været tydeligt, at vaccinen fylder meget hos de ældre:

»I går talte jeg med testpersonalet, og de fortalte, at når de er ude på plejehjem, spørger beboerne dem ind til, hvornår de kan få næste stik, og om datoen vil blive fremrykket,« siger forstanderen og tilføjer, at mange beboere tror, at poderne også står for vacciner.

Derudover vil hun gerne sikre, at når virussen rammer næste gang – om det er i de kommende uger eller først til efteråret – at forløbet vil være så skånsomt som muligt for de ældre.

»Jeg kunne godt ønske mig, at de ældre kan få vaccinen snart, så vi kan sikre, at beboerne vil få et mildere forløb, så det hele ikke vælter,« siger hun.

Amina Schnéevoigt Rønnov er ikke den eneste, som gerne vil være på forkant med potentielle ubrud over sommeren.

Også hendes kolleger på Sjælland – der endnu ikke har haft smittede beboere – ser, at de ældre får deres fjerde stik langt tidligere. Sådan lyder det fra forstander på Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse uden for Holbæk, Susan Andreasen.

»Vi er indtil videre ikke ramt af det over sommeren, men vi ved, at det er på vej,« siger hun.

Det kræver blot, at én person har været sammen med en smittet og derefter kommer på besøg hos »bedste«, mener hun.

Forstanderen lægger vægt på, at mange beboere har et svækket immunforsvar og i forvejen behandles for flere sygdomme.

På plejecenteret har de blandt andet flere ældre med KOL og dårligt hjerte. De kan ikke klare at blive smittet, mener hun, og derfor er det nedslående, at de skal vente med at blive vaccineret til september.

»Det er ærgerligt, for de ældre har det godt og nyder den tid, de har. Hvorfor skal de risikere at få det forkortet, fordi vi ikke lige får startet op med vaccinationerne?« siger hun.

I Helsingør nord for København har man på Kristinehøj Plejehjem ikke haft smittetilfælde blandt beboerne siden i vinter, men derfor lurer bekymringen alligevel, fortæller forstander Poul Ørnø.

»Vi har ikke smitte, men vi har smitte omkring os, og vi vil meget gerne gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte de ældre,« siger han.

Han mener, at det er en god idé at fremrykke vaccinen, hvis det praktisk kan lade sig gøre.

I forhold til argumentet om, at det fjerde stik vil gøre mere gavn i efteråret, når smitten forventes at stige, så sætter forstanderen pris på, at nogen har de »langsigtede briller på«, men fra sin stol som forstander ser han mere kortsigtet på tingene.

»Spørger du mig lige nu og her, synes jeg, vi skal i gang med at vaccinere så hurtigt som muligt,« siger han.

Da smittetal fra sidste uge torsdag blev offentliggjort, talte Berlingske med virolog Allan Randrup Thomsen om stigningen blandt plejehjemsbeboere.

Ifølge virologen kan det stigende smittetal blandt ældre skyldes, at flere bliver testet.

»Med hensyn til plejehjemmene er der en stigende positivprocent, og det tyder på, at der måske er lidt, der foregår derude. Men på den anden side er det ikke sådan, at der er kommet så mange flere. Der er flere bekræftede tilfælde, men som sagt er der også en stigende testrate. Så det er lidt svært at vurdere, hvor meget der skyldes en egentlig spredning, og hvor meget der skyldes netop øget testaktivitet,« sagde han til Berlingske.

Den håndfuld plejecentre, Berlingske har fået fat på, melder om forskellige teststrategier. Nogle har krav til, at personalet skal tage en hjemmetest to gange om ugen, og at alle besøgende skal testes, inden de får adgang til plejecenteret. Andre steder er det frivilligt.

Det gælder blandt andet hos Kristinehøj i Helsingør, fortæller forstander Poul Ørnø.

»Nu er der ikke samme teststrategi og samme testopfordring, som der har været tidligere. Vi udleverer selvtest til personalet samt besøgende og opfordrer alle, der vil, til at tage en, »siger han:

»Men vi kan se på forbruget, at de ikke tages lige så hyppigt som tidligere, så jeg oplever ikke, at man tester mere.«

