Antallet af smittede med coronavirus stiger og stiger i disse dage. Desværre.

Nogle steder er langt hårdere ram af coronasmitten end andre, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

En af de kommuner med den største stigning er Brøndby Kommune på den københavnske vestegn.

Her erkender borgmesteren Kent Max Magelund (S), at han er bekymret, oplyser TV 2.

Kent Max Magelund (S) er borgmester i Brøndby Kommune. Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokrati

»Jeg var selv nede at blive testet i Brøndby Strand, og der var virkelig kø. I og med at der er flere, der bliver testet, er der også flere, som bliver testet positiv. Så det kom ikke bag på mig. Men selvfølgelig bekymrer tallene mig,« siger borgmesteren til TV 2.

Ifølge tallene fra SSI er Brøndby den kommune, der er næsthårdest ramt i hele landet. I hvertfald når der måles på antal smittede per 100.000.

Helt konkret kaldes sygdomstilfælde per 100.000 borgere for 'incidens'.

SSI oplyser, at Brøndby Kommune har en incidens på 63, og det bliver kun overgået af nabokommunen Vallensbæk, der rammer 66,4.

Vallensbæk Kommune er det sted med flest coronasmittede per 100.000 borgere. Her ses kommunens borgmester Henrik Rasmussen (K). Foto: Asger Ladefoged

Borgmesteren oplyser, at der især er to grunde til de mange coronasmittede:

En del unge mennesker og en bred sammensætning af etniciteter.

I forhold til smitterisikoen er det en udfordring, at mange med anden etnisk baggrund bor sammen på lidt plads, lyder det fra borgmesteren.

»Så vi har også nogle udfordringer på grund af vores befolkningssammensætning,« fortæller Kent Max Magelund til TV 2.