Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj og hans hustru Olena Zelenska skal i nat sove på det fashionable hotel NH Collection Copenhagen lige ved Knippelsbro midt i København.

Det bekræfter en central kilde over for B.T.

Som det allerede har været fremme tidligere i dag, er Københavns Politi massivt til stede uden for hotellet.

Klokken 17 holdt i alt ti store politivogne parkeret bag hotellet lige ud til vandet, mens en stor gruppe stærkt bevæbnede betjente gik rundt om hotellet for at tale om, hvordan de skal beskytte det, mens Zelenskyj er til stede.

Her ses tungt bevæbnede betjente uden for hotellet, hvor Ukraines præsident i nat skal sove. Foto: Jeppe Elkjær Andersen

Ved indgangen til hotellet er der betjente med maskinpistoler.

Hvornår Volodymyr Zelenskyj helt præcist dukker op på hotellet, er endnu uklart.

NH Collection Copenhagen vil ikke bekræfte, hvem der er gæster på hotellet.

Heller ikke Københavns Politi har nogen kommentarer.

»Vi kan godt bekræfte, at vi er i det pågældende område. Det man kan se – eksempelvis at der er en masse politibiler – det kan jeg selvfølgelig bekræfte, men jeg kan ikke bekræfte specifikt, at det har relation til hotellet,« lød det tidligere i dag fra Jonathan Wald, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Her blev Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiy, og hans kone Olena Zelenska tidligere søndag modtaget af kronprinsesse Mary, statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen på Skrydstrup Airbase i Vojens. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

NH Collection Copenhagen ligger da også ret tæt på Christiansborg, hvor Zelenskyj skal hen mandag morgen.

Folketingets formand Søren Gade (V) modtager Zelenskyj ved hovedtrappen klokken 9.00 for derefter at gå til Landstingssalen, hvor Zelenskyj vil tale til folketingsmedlemmer og ministre.

Senere på formiddagen er der en uformel sammenkomst i Fællessalen, hvor både præsident Zelenskyj og statsminister Mette Frederiksen går på talerstolen.

Efter besøget i Folketinget vil dronning Margrethe modtage den ukrainske præsident i audiens.

