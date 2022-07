Lyt til artiklen

Det er blevet sæson for badeferie og storbysoplevelser.

Mens mange i disse dage holder øje med flyselskabet SAS, hvor piloterne strejker, er der andre flyselskaber, der også kæmper med aflysninger.

Det viser en analyse af data af forskellige flyselskaber, som mediet Sky News har foretaget.

Analysen tager udgangspunkt i antal planlagte afgange, som ikke er blevet aflyst mindst 48 timer før afgang i perioden 1. januar til frem til den 10. juli 2022.

Her er det flyselskabet Ryanair, der indkasserer sig en topplacering med kun 0,3 procent aflysninger ud af alle afgange i år.

Ifølge flyselskabet skyldes deres gode placering blandt andet, at man hurtigt fik anskaffet sig mere personale efter covid-19.

I toppen finder man også flyselskaber som Air France, EsayJet og Lufthansa, som kun har aflyst under to procent af alle afgange siden årets begyndelse.

Blandt de britiske flyselskaber er det British Airways, der scorer den laveste placering med 3,5 procent aflysninger. Det betyder, at der er 12 gange større sandsynlighed for, at British Airways aflyser et fly sammenlignet med Ryanair.

Derudover har British Airways annonceret, at yderligere 10.300 afgange vil blive aflyst inden udgangen af oktober.

British Airways fremhæver, at de mange aflysninger har skyldtes store storme i februar og en omfattende it-fejl i slutningen af marts, der betød, at en tiendedel af flyafgangene blev aflyst med kort varsel.

Men bundplaceringen skal findes mod øst, hvor det kinesiske flyselskab 'China Eastern' er hårdest ramt.

Her har 37,9 procent af alle afgangene i løbet af de første seks måneder af 2022 været aflyst.

Ifølge flyselskabet skyldes det blandt andet coronakrisen og krigen i Ukraine, der har påvirket flyruterne.