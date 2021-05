Hvad kom først? Ægget eller køleskabet? Det spørgsmål kender de fleste svaret på, men sværere bliver det, når man spørger; skal æg på køl eller ej?

Og Danmark er faktisk det eneste land i EU, hvor man svarer 'køl' til ovenstående spørgsmål, hvis ægget bliver solgt i detailhandlen. Men hvis ægget sælges direkte fra stalddøren, som det hedder, så skal de faktisk ikke på køl.

Netop derfor har det økologiske speciallandbrug Hegnsholt i Lejre Kommune slukket for æggekøleren og sælger i stedet æggene uden afkøling, skriver TV 2 Lorry.

Og det har det økologiske landbrug kunnet siden den 26. marts 2021, hvor reglerne for stalddørssalg blev lempet.

Hvad gør du med dine æg?

Lempelsen rejser nu et vigtigt spørgsmål. Hvorfor spilde plads i ens eget køleskabet, og strøm på køleren i supermarkedet for den sags skyld, når man nogle steder må sælge ikke afkølede æg?

Det korte svar er en gammel kending, nemlig salmonella.

»Hvis man opbevarer æg udenfor køl, og der er salmonella i, så kan salmonellabakterierne jo vokse. Det kan de ikke, hvis de er på køl,« lyder det fra Annette Perge, sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

Salmonellabakterierne kan give diarré og generel utilpashed, men heldigvis er den ved at være sjælden i Danmark.

Derfor har det også være på tale, om supermarkederne kunne droppe de afkølede æg ligesom det økologiske landbrug i Lejre.

Men det er Fødevarestyrelsens vurdering, at risikoen for salmonella er for stor i detailhandlen, da æggenes rejse til supermarkederne er længere, end når ægget kommer fra samme gård, hvor det sælges fra.

Hvad angår dit eget køleskab hjemme, så er anbefalingen også her, at hvis ægget er købt i et supermarked, skal det på køl.