Han er hovedperson i en af de mest brutale og uhyggelige sager om drab og voldtægt i Danmark.

Siden april sidste år har Korsørmanden været afskærmet fra samfundet som varetægtsfængslet på en særligt sikret afdeling, hvor han også er afskærmet for andre medfanger, som kan være farlige for ham.

Den 32-årige er tiltalt for drabet på Emilie Meng, frihedsberøvelse og voldtægt af en 13-årige pige og forsøg på samme mod en efterskoleelev. Han er desuden tiltalt for besiddelse af store mængder materiale med overgreb på børn. Det er velkendt, at fanger i visse typer sager er mere udsatte end andre i fængslerne.

Det er her på den særligt sikrede afdeling i Storstrøm Fængsel, at de fanger, som ikke kan sidde i andre fængsler, ender. Det er her, at Peter Madsen afsoner, og det samme gør seriemorderen James Schmidt.

Murene omkring Storstrøm Fængsel er seks meter høje og strækker sig 1,6 kilometer. Foto: Mathias Tuxen Vis mere Murene omkring Storstrøm Fængsel er seks meter høje og strækker sig 1,6 kilometer. Foto: Mathias Tuxen

Storstrøm Fængsel ligger på Nordfalster og består af fire almindelige afdelinger og en særligt sikret afdeling, hvor Korsørmanden sidder. Her er den 32-åriges hverdag »mere firkantet«, som en fængselsbetjent kalder det.

Hver gang døren til en indsat bliver åbnet på den sikrede afdeling, vil der være minimum to betjente til stede – i nogle tilfælde endnu flere – når de skal håndtere »de værste af de værste«, som en fængselsbetjent kalder det i en video fra Kriminalforsorgen. Du kan se en gennemgang af afdelingen øverst i artiklen.

Den særligt sikrede afdeling i bygning E har sine egne besøgslokaler til de indsatte. Ifølge B.T.s oplysninger har Korsørmanden været underlagt brevkontrol, og en betjent har været til stede under alle besøg, mens efterforskningen har kørt.

Hver dag har de indsatte på den særligt sikrede afdeling ret til en times frisk luft i en betongård med høje, grå mure og gitter henover. Alt ved afdeling E er indrettet sådan, at det praktisk talt er umuligt at komme ud. Det er et fængsel inde i fængslet med mere end 300 kameraer, og der er tænkt over hver en detalje.

Sådan ser nogle af cellerne ud i Storstrøm Fængsel. Der er ikke offentlige fotos af cellerne på den særligt sikrede afdeling. Foto: Kriminalforsorgen. Vis mere Sådan ser nogle af cellerne ud i Storstrøm Fængsel. Der er ikke offentlige fotos af cellerne på den særligt sikrede afdeling. Foto: Kriminalforsorgen.

Alt fra den seks meter høje mur, som omringer hele fængslet, til valg af materialer på sengerammen.

Det topmoderne fængsel har haft sikkerhedshensyn for øje, helt fra de første mursten blev lagt.

I forbindelse med byggeriet har snifferhunde ledt efter eventuelle våben, stoffer eller mobiltelefoner som kunne være blevet gemt undervejs. Med det færdige resultat i 2017 var der taget hensyn til alt fra udformning af vinduer og knagerækker til usynlige skruer og faste stikkontakter, som ikke kan fjernes.

Designet af de enkelte celler er stort set ens, men på den særligt sikrede afdeling er der taget en række ekstra foranstaltninger. Det betyder, at sengerammen er i metal frem for træ, og skabene har ingen låger på.

Sådan ser gangen ud på den særligt sikrede afdeling, hvor Korsørmanden er blandt de indsatte. Foto: Kriminalforsorgen Vis mere Sådan ser gangen ud på den særligt sikrede afdeling, hvor Korsørmanden er blandt de indsatte. Foto: Kriminalforsorgen

På afdelingen i Storstrøm Fængsel sidder også varetægtsfængslede og fanger med bandetilknytning.

En af de indsatte er seriemorderen James Schmidt, som i marts 2023 blev udsat for grov vold af fire personer i fængslet. Storstrøm Fængsel mangler ikke indsatte, men det kæmper til gengæld med fængselsbetjente.

Fængselsforbundet oplyste i september, at der var omkring 100 betjente til de 250 indsatte.

Der burde være 150 betjente, og derfor låner fængslet betjente andre steder fra og alle opfordres til ekstra vagter.

I en time om dagen kan indsatte på den særligt sikrede afdeling få frisk luft i gården. Foto: Kriminalforsorgen Vis mere I en time om dagen kan indsatte på den særligt sikrede afdeling få frisk luft i gården. Foto: Kriminalforsorgen

Korsørmanden nægter besiddelse af den store mængde foto- og videomateriale med overgreb på børn, og han nægter også at have påkørt den 13-årige pige ved Kirkerup med vilje. Han nægter sig skyldig i alle forhold i sagen, udover, at han delvist erkender forholdene omkring frihedsberøvelse og voldtægt af den 13-årige.

Sagen mod Korsørmanden forventes at begynde 14. maj ved Retten i Næstved og er berammet til 18 retsdage.

