Det er en meget omfattende renovering, der er i gang i Aalborg Midtby.

Så omfattende, at man faktisk har ‘renoveret’ hele bygningen væk.

Det har forarget en del aalborgensere og er dybt kritisabelt, hvis man spørger 2. Viceborgmester Vibeke Gamst (K).

Hun gik 26. januar ned ad Bredgade og blev mildest talt overrasket over det syn, der mødte hende.

Sådan så bygningen ud, kort efter 'renoveringen' af Bredgade 4 gik i gang. Vis mere Sådan så bygningen ud, kort efter 'renoveringen' af Bredgade 4 gik i gang.

For bygningen, som indtil for ganske nyligt stod pakket ind i plastik, var væk. Og ikke bare var den væk, den var også revet ned, uden hun mindes, at have givet tilladelse til det.

»Jeg har nok bemærket, at huset gennem lang tid har været pakket ind i plastic, så jeg var forberedt på, at der foregik noget, men det synes i høj grad at dreje sig om mere end en facaderenovering,« skrev hun i en mail samme dag til formand for By- og Landskabsudvalget, Jan Nymark Thaysen.

Mailen fortsætter:

»Uanset, hvad det kaldes, ligner det en de facto nedrivning. Jeg mindes ikke – men min hukommelse er langtfra ufejlbarlig – at vi har behandlet den sag.«

Sådan så bygningens facade mod gaden ud, mens den stadig stod. Vis mere Sådan så bygningens facade mod gaden ud, mens den stadig stod.

Men Vibekes hukommelse tog ikke fejl. Sagen var ikke blevet behandlet af udvalget. Forvaltningen havde nemlig vurderet, at det, som Vibeke Gamst – og mange andre – anser for at være en nedrivning, bare var en ombygning.

Og en ombygning kan der gives dispensation til.

»Det er virkelig utilfredsstillende. Det dur jo ikke, at forvaltningen i realiteten giver tilladelse til, at man river bygninger ned, uden at vi har taget stilling til det i udvalget. Det har jeg også gjort meget klart,« siger Vibeke Gamst til B.T.

Hun regner ikke med, at lignende vil finde sted i fremtiden, men det hjælper lige lidt for huset på Bredgade 4.

'Renoveringen' greb om sig. Vis mere 'Renoveringen' greb om sig.

»Ja, det var jo revet ned, da det gik op for mig, hvad der skete. Så der er ikke så meget at gøre lige ved den sag,« siger hun.

Formand i udvalget, Jan Nymark Thaysen (V), forklarer, at bygningen i sig selv ikke havde stor bevaringsværdi, og at man har tænkt bygningens karakteristiske træk ind i det kommende byggeri.

Men det er en ringe trøst, mener Vibeke Gamst.

»Det er jo en bygning i den gamle middelalderby, som vi skal passe særligt på. Og selvom lige præcis den her bygning ikke har stor bevaringsmæssig værdi, så skal man ikke bare have lov til at rive den ned uden videre,« siger hun.

Bygningen ligger i den gamle middelalderby, og selvom den teknisk ikke har stor bevaringsværdi grundet ombygninger gennem tiden, mener Vibeke Gamst ikke, at det er en undskyldning for nedrivning uden høring. Vis mere Bygningen ligger i den gamle middelalderby, og selvom den teknisk ikke har stor bevaringsværdi grundet ombygninger gennem tiden, mener Vibeke Gamst ikke, at det er en undskyldning for nedrivning uden høring.

»Det må ikke gentage sig.«