Så er det sidste skoledag - skål.

Sådan må det godt lyde på skolerne i Næstved Kommune, efter et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget i den sydsjællandske kommune har stemt ja til at unge på 15 til 16 år må drikke alkohol på sidste skoledag.

Det skal dog ske med tilladelse fra forældrene, og så må de våde varer ikke overstige en alkoholprocent på fem.

Beslutningen vækker vrede hos Lars Hoppe Søe (R), der er formand for udvalget, og selv stemte nej til forslaget.

Skal der være tilladt alkohol på sidste skoledag?

»Sundhedsstyrelsen fraråder al alkohol til unge under 18 år. Og det synes jeg, at vi som ansvarlige politikere skal følge. Jeg synes det er besynderligt og helt i skoven at tillade på sidste skoledag,« siger han.

Modsat stemte Socialdemokratiet for alkohol ved sidste skoledag. Børne- og Uddannelsesudvalget, Michael Perch (S), skyldes det flere ting.

»Jeg mener, at det er bedre, hvis eleverne lærer at håndtere alkohol på en fornuftig og sund måde. Det gør de under forsvarlig opsyn af de mange forældre og frivillige fra SSP, som er til stede. Hvis de har en tilladelse fra forældrene, så må de gerne drikke et par øl eller andre alkoholiske varer, der er under fem procent. Et forbud frygter jeg vil drive dem væk fra festen og drikke deres alkohol fra gemmesteder rundt omkring, og det kan vi ikke styre,« siger Michael Perch (S), der også sidder i Børne- og Uddannelsesudvalget, til TV 2 Øst.

Lars Hoppe Søe, kan du ikke godt unde, at de unge mennesker får lov at drikke en smule alkohol på sidste skoledag, hvis forældrene har sagt ok?

»Vi skal jo være med til at vise et pejlemærke om, hvornår der må drikkes alkohol, og på sidste skoledag kan de unge jo godt have en god dag uden alkohol,« siger han og tilføjer:

»Man skal huske, at der altså er rigeligt med problemer med alkohol her i landet.«