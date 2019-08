Er der tale om en moderne udgave af Egyptens 10 plager, hvor græshopper nu bare er byttet ud med edderkopper?

Måske ikke helt? Men en lille edderkoppe-epidemi over Danmark kan der nok være tale om.

I hvert fald vidner mængden af billeder, som B.T.s læsere har sendt af edderkopper inde fra deres hjem, om utallige ottebenede banditter i alle egne af landet.

Over for B.T. fortæller museumsinspektør på Naturhistorisk Museum Aarhus Morten D.D. Hansen, at det varme og fugtige vejr, som i disse dage holder vores døre og vinduer åbne, er med til at invitere edderkopperne indenfor.

Det er typisk stor husedderkop, der – for nogen – vækker skræk og rædsel i de danske hjem. Det er den, man kan se på billedet her. Fra forben til bagben kan de måle op til 10 cm.

Derudover er edderkoppehannerne lige nu på jagt efter hunner, hvorfor de kommer frem fra deres skjul bag fryseren, køkkenskabene eller redskabsskuret.

Herunder har vi samlet de bedste billeder, som B.T.s læsere har indsendt.

Samtidig har vi krydret med lidt kommentarer fra Facebook, hvor B.T.s første artikel om edderkoppe-'invasionen' – Kæmpe-edderkopper på størrelse med Mars-barer invaderer danske hjem – har fået flere end 18.000 kommentarer.

Læseren Majbritt Irie har indsendt denne krabat og samtidig været sød at lægge en lighter ved siden af, så størrelsen er tydelig for enhver.

Claus Rødsgaard skriver følgende til billedet herunder:

»Fandt ham her i skuret... Han sover nu!«

Cecilie Holm Kristensen sender og skriver:

»Hej B.T. Jeg havde besøg af denne fætter den anden dag??«

Winnie var hurtig på aftrækkeren og greb ud efter det første 'net', hun kunne finde:

»Nåede lige at fange den, inden den overfaldt mig?«

Tobias Melander Holmberg forsøger med en æske til en elpære at synliggøre størrelsen på den uventede gæst.

»Denne her fætter sad i vores bryggers i morges.«

En anonym sender nedenstående billede med teksten:

»Turde desværre ikke komme tættere på denne herre, som var på størrelse min håndflade? Han er død nu.«

Hvor de fleste andre har taget billeder af den store husedderkop, har Nadia Gudme fanget to andre og mere sjældne arter:

»Jeg fandt en af vores smukke edderkopper forleden, en hvepseedderkop.«

Og sidst, men ikke mindst sender Kirsten denne:

»Havde ret bredskuldret og behåret selskab i badet forleden.... Desværre foldede den sig lidt sammen, inden jeg fik set, om den var tatoveret på overarmen...?️?️?️ Skrækhilsen fra Kirsten ?«

Selvom langt størstedelen (ca. 99,8 pct.) af kommentarerne går i retning af væmmelse, skræk og lynchstemning mod edderkopperne, er der enkelte, som Pia Haupt, der ikke har noget mod de ottebenede spindlere:

»De må gerne besøge mig. For jeg Elsker edderkopper. Jeg forstår ikke, at nogen kvinder går helt i panik, når de ser een,« skriver hun i opslaget på Facebook.

Marianne Hansen er enig. Hun ser endda de lodne skabninger som nyttedyr:

»Jeg lader dem blive i nogle dage. Så har jeg ingen fluer eller myg indendørs.«