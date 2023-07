Frygten for, at AI-robotterne koster os jobbet, vokser og vokser – men én industri begynder nu at mærke det.

Blandt amerikanske it-virksomheder peger stadig flere nemlig på AI som årsagen til, at de lige nu enten fyrer eller genovervejer nye ansættelser , skriver CNN Business.

Det gælder blandt andet cloud-tjenesten Dropbox, som i april annoncerede at ville fyre omkring 500 mennesker som følge af AI.

Og IBM-direktør Arvind Krishna sagde i maj, at IBM i den kommende tid formentlig vil undlade at ansætte folk til stillinger, som AI kan varetage om få år.

Frygter du at miste dit job til AI?

'Næste skridt i vores vækst kræver en anderledes kombination af færdigheder, særligt indenfor AI', har Dropbox-direktøren Drew Houston skrevet til de ansatte i forbindelse med de mange fyringer.

Dermed er it-industrien, hvori AI-teknologierne bliver udviklet, også en af de første, der oplever robotternes direkte påvirkning på arbejdsudbuddet.

Udviklingen tegnet et billede af, at AI - fremfor at fjerne stillinger med et fingerknips - langsomt tvinger virksomheder til at tænke robotterne ind i fremtidsplanerne og prioritere ansatte, der kan finde ud af at bruge dem.

For eksempel søger Dropbox i øjeblikket nye ansatte til at varetage 'nye AI-initiativer', fremgår det af selskabets hjemmeside.

En rapport fra det amerikanske jobrådgiverfirma Challenger, Gray & Christmas viser, at 3900 fyringer i maj kunne tilskrives AI.