Det kan koste helt op til en million kroner at købe en parkeringsplads i København. Selvom det kan lyde af mange penge, så er der rift om dem.

Men det er ikke alle og enhver, der lægger flere hundredtusinder eller en million kroner, når bilen skal parkeres det samme sted dag efter dag.

»Købere af parkeringspladser i den dyre ende er også typisk købere af boliger i den dyre ende. Ofte er det ældre personer, som har penge på kistebunden, eller også er det mennesker, der er erhvervsaktive og arbejder rigtig mange timer hver dag.«

»Når de lægger mange timer på arbejdet, så gider de ikke efterfølgende bruge en halv eller hel time på at køre rundt og lede efter en parkeringsplads, som mange af os har prøvet i København,« siger ejendomsmægler og adm. direktør i Home Kgs. Lyngby Lone Bøegh Henriksen.

Hun fortæller, at en gennemsnitlig parkeringsplads i Københavnsområdet for tiden typisk går for en pris mellem 300.000 og 600.000 – men de kan også blive endnu dyrere.

Således er en eller flere parkeringspladser i Hassinghus på Frederiksberg i midten af København blevet solgt for 1.000.000 kroner.

Hvad får man, når man betaler op mod en million kroner for en parkeringsplads?

»Man får ikke noget ekstraordinært. Man får bare nogle kvadratmeter, hvor man kan parkere sin bil.«

Oplever I, at der er stor efterspørgsel på de her parkeringspladser?

»Der er stor rift om dem i øjeblikket. Der er simpelthen for få parkeringspladser i København. Og det er generelt svært at parkere sin bil. Derfor er der nogle personer, der prioriterer en parkeringsplads, når de skal købe ny bolig.«

Er der mange, der fravælger at købe lejlighed et bestemt sted, fordi parkeringspladserne er for dyre?

»Nej, vi oplever nærmest aldrig, at prisen er et problem. Det sker oftere, at folk fravælger et sted, hvis der ikke er tilgængelige parkeringspladser – og der er prisen ikke så vigtigt. Mange indregner direkte prisen på en parkeringsplads i den samlede pris, når de skal købe lejlighed,« siger Lone Bøegh Henriksen.