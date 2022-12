Lyt til artiklen

Mere end 300 millioner kroner.

Så meget koster bustransporten de århusianske skatteydere om året. Det skriver Århus Stiftstidende.

Faktisk er det kun én ud af de 27 busruter, der kører passagerer rundt i den jyske by, der giver et overskud.

Og det overskud, som natbuslinjen 45 står bag, lyder på blot 19.966 kroner.

Samtidig er der ikke mange håb om, at underskuddet på et senere tidspunkt skulle vende sig og blive til et overskud, forklarer Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø, til Århus Stiftstidende:

»Der skal være offentlig transport i en by som Aarhus. Men 300 millioner kroner om året er mange penge. Der kommer nok desværre en diskussion – formentligt ved det kommende budgetforlig – om, hvordan vi har indrettet vores offentlige transport,« siger han.

Samtidig forklarer han, at den offentlige transport er nødvendig, for at vejene ikke fyldes helt op af bilister og andre trafikanter.