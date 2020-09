Et flertal i Borgerrepræsentation har onsdag vedtaget næste års budget, og der er flere ændringer på vej i Indre By og Middelalderbyen i København.

Der skal nemlig være færre biler og parkeringspladser, men flere gågader, så der er plads til flere fodgængere.

Det skriver Berlingske.

I den nye budgetaftale er der blevet sat midler af til flere projekter i Indre By, der skal være med til at »fredeliggøre middelalderbyen«.

Ifølge aftalen er det en mulighed at »etablere midlertidige gågader med kørsel tilladt« i enten Skindergade, Store Kirkestræde eller Lille Kongensgade.

Man vil også gøre forholdene bedre for fodgængere i de små stræder mellem Strøget og Strædet ved at fjerne parkeringspladser.

Når det kommer til parkering, er det også en mulighed, at man fjerner p-pladserne i Klareboderne og Møntergade samt gøre Krystalgade til en cykelgade.

Lars Weiss, der er gruppeformand for Socialdemokratiet, bekræfter til Berlingske, at man vil have færre p-pladser og dermed biler ud af Middelalderbyen.

»Langt det meste af trafikken skal ud. Formålet er, at bilerne får sværere ved komme ind og rundt i Middelalderbyen, og at byrummet bliver udnyttet anderledes. Det er ikke designet til biltrafik. Det bliver en anden udnyttelse af et byrum, som der er stor kamp om i København. Det vil give andre muligheder for gående og cyklister.«

Det kan medføre til 150 færre parkeringspladser i Middelalderbyen. I stedet vil man tilbyde beboere i Indre By at parkere i parkeringsanlægge blandt andet under Israels Plads.