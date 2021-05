Det var lige før, at Antony Blinken mandag formiddag kom til at gentage den akavede situation, der opstod, sidste gang en amerikansk udenrigsminister var på besøg i Danmark.

Da Mike Pompeo i juli sidste år rakte hånden frem for at give den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, hånden, blev han i stedet mødt med et klap på sin højre skulder.

Kofods corona-sikre afvisning af Pompeos håndtryk blev opdaget og omtalt i fremtrædende amerikanske medier. Mike Pompeo blev latterliggjort for ikke at tage pandemien alvorligt, mens Jeppe Kofod omvendt fik ros for at overholde de officielle retningslinjer mod virus-spredning.

Helt så slemt gik det ikke for Antony Blinken, da han mandag formiddag traf Mette Frederiksen foran statsministerens embedsbolig, Marienborg.

USAs udenrigsminister, Mike Pompeo, mødtes med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i København onsdag 22. juli 2020. Kofod afviste Pompeos håndtryk.

Men ifølge ekspert i kropssprog Pernille Slot kan Antony Blinken i høj grad takke Mette Frederiksen for, at han ikke kom til at tage sig taktløs ud.

»Mette Frederiksen gør det godt. Hun reagerer helt efter bogen og afværger en akavet situation ved kun at træde ét skridt tilbage. Det ville have været akavet, hvis hun efterfølgende havde taget to skridt bagud,« siger Pernille Slot.

Den amerikanske udenrigsminister, der er i Danmark forud for et møde i Arktisk Råd i Island, steg kort efter klokken 9 ud af en af de mange sorte biler, der udgjorde hans enorme bilkortege, for at hilse på den danske statsminister.

Statsminister Mette Frederiksen (S) tager imod USAs udenrigsminister, Antony Blinken, ved Marienborg mandag 17. maj 2021.

Men måske var Antony Blinken lige vel ivrig efter at tage hul på sin arbejdsdag. I hvert fald betød udenrigsministerens hastige frembusen, at hans vært måtte træde baglæns.

»Han kommer hen til hende i fast tempo, inden han rækker armene ud og laver en lille bevægelse fremad med sit hoved. Det får Mette Frederiksen til at træde et skridt tilbage,« siger Pernille Slot om situationen.

»Da han bevæger sit hoved frem, kommer han uforvarende indenfor Mette Frederiksens intimsfære, hvilket er for tæt på, hvortil hun naturligt reagerer med at træde et skridt tilbage,« fortsætter hun.

Ifølge eksperten i kropssprog signalerer Antony Blinken, at han føler sig tryg, da han hilser på Mette Frederiksen. Måske netop derfor kommer han ubevidst for tæt på den danske statsminister.

Udenrigsminister Jeppe Kofod og USAs udenrigsminister, Antony Blinken, lavede den coronasikre albuehilsen ved pressemødet i Eigtveds Pakhus mandag 17. maj 2021.

»Han rækker armene frem med håndfladen opad. Det gør vi kun, når vi er i trygge situationer, så det er en måde for ham at vise, at han ikke har noget at skjule. Det er et tillidsskabende signal,« siger Pernille Slot.

Eksperten konstaterer dog også, at hverken Antony Blinken eller Mette Frederiksen bærer mundbind, selvom det er tilfældet for flere andre af de tilstedeværende.

Visheden om pandemien og det sociale smitte-hensyn, de fleste har lært at udvise, kan også være en forklaring på Mette Frederiksens undseelige bevægelse væk, lyder det.

»Ingen af de to har mundbind på, så corona-mæssigt er det en trussel,« siger Pernille Slot.

Antony Blinken rejser mandag aften direkte fra Danmark til Island, hvor mødet i Arktisk Råd afholdes onsdag og torsdag.