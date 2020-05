Man kan hæve grænsen for det nuværende forsamlingsforbud på blandt andet skoler, restauranter og caféer til 50 personer.

Det foreslår Statens Serum Institut (SSI) i et nyt notat, som er sendt til Folketingets partier.

I notatet vurderer en ekspertgruppe fra instituttet, at det vil medføre øget smittespredning at tillade større forsamlinger. I stedet foreslår de at hæve grænsen for forsamlinger på udvalgte områder:

»Det kan være en potentiel mulighed at lave en selekteret øgning af grænsen for forsamlingsforbud på udvalgte områder som fx skoler inkl. klubtilbud, restauranter og cafeer, arbejdspladser mv.,« står der i notatet.

Mindre smitte på skoler end koncerter

Grænsen kan eksempelvis hæves til 30 eller 50 personer for disse områder, skriver SSI.

Lige nu er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede. Det gælder dog ikke private hjem.

Det er særligt, når folk mødes i forsamlinger med fremmede mennesker, at risikoen for smitte øges. Derfor er der på skoler og arbejdspladser mindre risiko for smitte end ved for eksempelvis koncerter, pointerer notatet:

»Såfremt stigningen i kontakter primært holdes inden for samme kontaktnetværk, vil smitterisikoen være mindre, end hvis stigningen i kontakter finder sted på tværs af kontaktnetværk.«

Dette kan åbnes

Notatet er udarbejdet samtidig med en ny rapport fra SSI, der er sendt til lederne for Folketingets partier forud for et møde om den videre genåbning af det danske samfund onsdag kl. 18 på Christiansborg.

Statsminister Mette Frederiksen siger, at hun på baggrund af ønskerne fra partierne vil åbne følgende:

»Hele detailhandlen, herunder storcentre, at restauranter og caféer kan begynde at åbne igen, og at de store skolebørn får mulighed for at få mere af deres hverdag tilbage, også selv om der måske ikke bliver tale om en fuld skolegang,« siger Mette Frederiksen ifølge Ritzau.

Rapporten fra SSI viser, at coronaepidemien vil dø ud, selv om man åbner følgende dele af det danske samfund:

- Detailhandel, herunder storcentre

- Professionel idræt uden tilskuere

- Biblioteker (kun ind- og udlån)

- Kritisk offentlig sektor herunder bl.a. Arbejdstilsynet, Forsvaret mv.

- Zoologiske- og botaniske haver

Epidemien vil dog kun dø ud, hvis borgerne fortsætter med at holde afstand og have god hygiejne, lyder det i rapporten fra SSI.

Flere åbninger er muligt

De ovenstående dele er i rapporten nævnt som en grundblok. Derudover er der regnet på, hvad yderligere åbninger kombineret med grundblokken vil betyde.

Man kan åbne følgende, uden at det betyder en stigning i antallet af indlæggelser på over 500 personer, så længe folk fortsat holder afstand:

- Åbning af 6.10. klasse i skole og klubtilbud.

- Åbning af efterskolers afsluttende forløb frem mod sommer.

- Åbning for udendørsservering for cafeer og restauranter (med retningslinjer).

- Åbning for indendørs- og udendørsservering for cafeer og restauranter (med retningslinjer).

- Normalisering af hjemmearbejde i det private erhvervsliv. Det vil sige almindelig fysisk aktivitet.

Seruminstituttet gør dog opmærksom på, at der er stor usikkerhed forbundet med beregningerne.

Afgøres onsdag og torsdag

Samtidig advarer rapporten om, at det lave antal danske smittede giver en betydelig risiko for, at Danmark rammes af en anden bølge coronaepidemi.

