»Jeg synes, hvis man endelig skal finde noget positivt i de her coronatider, så er det den fællesskabsfølelse, der er rigtig fed. At folk er sammen på kryds og tværs på en mærkelig måde alligevel og laver noget sammen.«

Sådan fortæller danseren Silas Holst til B.T. Han er en af dem, der har taget et særligt initiativ midt i en tid, hvor coronavirus er den altoverskyggende overskrift verden over.

For mens fitnesscentrene landet over er blevet lukket, er han en af de kendte, der har valgt at hjælpe danskerne hjemme i stuen med at få rørt sig.

Det sker om søndagen med konceptet 'Dans dig glad', som kan streames på blandt andet Facebook hjemme fra dagligstuen. Allerede den første gang kunne han mærke, at det var noget, der faldt i folks smag.

»Opbakningen var helt sindssyg. Jeg tror, der var 18.000 der kiggede med, og det er alligevel mange. Folk er glade, og der er noget fint i, at den ene dag spiller Mads Langer en koncert, man kan se gratis, den næste dag danser vi rundt, og man kan være med gratis. Der er noget ret hyggeligt i, at man gør noget,« fortæller Silas Holst, der også kunne følge med i kommentarsporet undervejs.

Nogle bad om flere bestemte trin, og på den måde føltes det som om, han stod og underviste 'rigtigt'.

»Det er dejligt. Jeg kan altid godt, uden det skal lyde helligt, lide følelsen af, at man gør noget, der gør folk glade.Og så er der bare ikke på den måde så mange aktiviteter, man kan gå til lige nu. Så det er også dejligt, man kan være med til at gøre noget, der giver folk energi,« fortæller Silas Holst, der spår, at det nok bliver en fast søndagstradition, så længe det ikke er muligt at gå så meget ud.

Også Michael Olesen og Mie Moltke, der begge er kendt fra 'Vild med dans' har lavet dansetimer på Instagram. Og de er ikke de eneste. For flere kendte er hoppet med på hjemmetræningsbølgen:

Komiker Melvin Kakooza laver 'coronafitness' hver formiddag klokken 11. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Komiker Melvin Kakooza laver 'coronafitness' hver formiddag klokken 11. Foto: Niels Christian Vilmann

Komikeren Melvin Kakooza (ft. Christian Eriksen, Sofie Linde og andre)

Den danske komiker fik i den grad opmærksomhed, da han i sidste uge tonede frem på Instagram med fodboldstjernen Christian Eriksen.

Sammen udførte de et træningsprogram, som var muligt at lave hjemmefra. 'Coronafitness' har Melvin Kakooza kaldt det, og det finder sted hver dag klokken 11 live på det sociale medie. Også tv-værterne Sofie Linde og Anders Breinholdt har været med, og det tyder på, det er populært.

I hvert fald er Melvin Kakooza steget med omkring 50.000 følgere i skrivende stund, siden han lancerede konceptet, hvor pulsen kommer op.

Gustav Salinas er en af de danske kendte, der tilbyder gratis træning til folk lige nu. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Gustav Salinas er en af de danske kendte, der tilbyder gratis træning til folk lige nu. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Fitnessinstruktøren og tv-kendissen Gustav Salinas

'Så er der hjemme-træning til mormor-armene', skriver han med et glimt i øjet i et opslag på Instagram. Her har han delt syv små videoklip med øvelser til armene, som kan trænes hjemmefra.

Derudover føler der også en guide i forhold til, hvor lang tid der skal bruges på de enkelte øvelser, der blandt andet byder på dips og row i dørkarmen.

I udlandet har skuespilleren Chris Hemsworth også valgt at dele ud af sine træningsråd. Til og med den 31. marts er alle hans videoer gratis for dem, der er medlem af et fitnesscenter i Australien.