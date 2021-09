Hvis du er bosat eller arbejder i Nordhavn, så er du en af de heldige, der kan se frem til et særligt transporttilbud.

Lige nu tester en gruppe forskere fra RUC og Aalborg Universitet nemlig, hvordan danskerne på sigt kan sikre sig bedre og bæredygtige transportløsninger.

Og her har de valgt Nordhavn som testområde.

Det betyder derfor også, at beboere og virksomheder i området får tilbudt en lang række transportmæssige deleløsninger i form af cykler, biler og samkørselstilbud.

Det skriver KøbenhavnLIV.

Og det er faktisk heller ikke helt uden grund, at det netop er Nordhavn, som er blevet udpeget til klimaprojektet.

Bydelen, som er i rivende udvikling, er nemlig blevet valgt, idet der allerede findes mange gode transportforbindelser – og derfor håber man, at det kan medvirke til, at beboerne vil minimere deres ture med privatbilen.

»Nordhavnsbeboerne har allerede et lavt bilforbrug i hverdagen, og vi kigger løbende på, hvordan det kan reduceres yderligere. Det er særdeles interessant at få nogle facts på bordet, der kan understøtte, at fremtidens transportmønstre formentlig vil ændre sig i retning af mere delebaserede løsninger.«

Det fortæller Anne Skovbro, som er administrerende direktør i By & Havn, i en pressemeddelelse.

Hvilket transportmiddel foretrækker du?

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, RUC, By og Havn, Københavns Kommune samt transportløsningerne LetsGo, Ta'Med og Bycyklen, og her er målet at sikre en renere by med mindre trængsel samt reduceret klimabelastning.

Projektet foregår i perioden fra september 2021 til august 2022, og hvis du gerne vil være en del af det, kan du læse mere på By og Havns hjemmeside her.