Fra 14. maj bliver det tilladt for danske turister at rejse til lande med et incidenstal på under 60.

Blandt de populære turistmål hos Bravo Tours er Grækenland og Spanien, lande med incidenstal væsentligt højere end 60 på nuværende tidspunkt.

Men direktør i Bravo Tours, Peder Hornshøj, er fortsat 100 procent sikker på, at rejsebureauet flyver til Spanien og Grækenland fra 14. maj.

»Der, hvor vi er sikker på, at der kommer masser af trafik er Italien, Portugal, Spanien og Grækenland,« siger Peder Hornshøj.

Og der er en helt særlig grund til, at Peder Hornshøj er så sikker, selvom at Spanien har et incidenstal på 98.8, og Grækenland har et på 187.1.

»Det er en del af aftalen, at man kan åbne op for danske turister regionalt. Det vil sige, at man godt kan flyve turister til for eksempel Mallorca eller Costa del Sol. Eller man kan flyve til de græske øer som for eksempel Kreta. Regionalt vil deres incidenstal formentlig ligge under 60, og man kan derfor tage dertil.«

Han mener, at det primært er storbyerne som Madrid, Barcelona og Athen, der gør, at incidenstallene i de to lande er så høje.

Direktør i brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark, Henrik Specht, bekræfter, at der i den politiske aftale er tale om regionale åbninger.

»Sagen er den, at ordningen her gælder lande og regioner. Hvis en region skal kunne åbne for turister, kræves det, at regionen kan indberette testdata. Det gælder incidenstal, positivprocent og testfrekvens. Kan regionen ikke det, så er det incidenstallet for landet, hvor regionen befinder sig i, som gælder.«

Lige nu har følgende lande et incidenstal under 60.

Irland (56.8)

Finland (48.1)

Rusland (40.6)

Portugal (40.5)

Storbritannien (15.6)

Island (9.1)

Gibraltar (5.9)

Færøerne (0.0)

Vatikanstaten (0.0)

Følgende lande har et incidenstal under 100 og må ses som værende de næste lande, der kommer under 60.