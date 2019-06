Hard Rock Café på Rådhuspladsen i København har taget alternative metoder i brug i forbindelse med en ekstra tilføjelse til menukortet.

Ketchup, bøf og et par grillstegte løgringe er nemlig slet ikke nok for den kendte restaurantkæde, der fredag begyndte at servere en noget utradiotionel burger.

Burgeren er simpelthen belagt med intet mindre end 24 karats guld. Det skriver Hard Rock Café i en pressemeddelelse.

Lanceringen af guldburgeren sker i forbindelse med, at det fredag den 14. juni var præcis 48 år siden, at Hard Rock Café åbnede dørene op for deres første restaurant.

Den første restaurant ligger placeret i Old Park Lane i Englands hovedstad, London.

I forbindelse med jubilæet har den populære kæde valgt at udføre en omfattende nyskabelse af menuen.

Nyskabelsen er den største i virksomhedens historie, og ændringerne vil omfatte samtlige af de 184 Hard Rock Caféer verden over.

»Med vores nye menu håber vi at nå ud til flere lokale og give dem en oplevelse, som de har lyst til at vende tilbage til,« siger Nick Pedersen, daglig leder af Hard Rock Café på Rådhuspladsen, til 'MigogKbh'.

»Derfor har vi valgt at gå tilbage til rødderne med saftige burgere og lækre milkshakes - og så med en særudgave, som skal være med til at sætte prikken over i’et. Nemlig vores nye burger belagt med bladguld,« fortsætter han.

Den guldbelagte burger koster - inklusiv pommes frites - 220 kroner.

Den vil fremover være en fast del af den nye menu, som derudover vil indeholde fire karakteristiske burgere, diverse milkshakes og en række vegetariske alternativer.

Nick Pedersen fortæller til 'MigogKbh', at restauranten i København i forsøget på at 'ryste posen' og 'lokke flere lokale til' - udover den nye menu - også vil ændre på Hard Rock-stilen ved blandt andet ikke at kun at spille rockmusik.