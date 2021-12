Mange vil gerne testes op til jul, men køen til Odenses mest centrale teststed ved Flakhaven er exceptionel lang onsdag.

Heldigvis er der mange andre steder i Odense, hvor du kan blive testet for corona. Vi har her samlet et overblik.

Anbefalingen lyder, at hvis du er nærkontakt eller har symptomer, så skal du PCR-testes, men ellers kan en vatpind i næsen klare det i form af en kviktest.

I alt er der ni testcentre i Odense Kommune ifølge Region Syddanmarks hjemmeside.

Kort: Coronasmitte.dk

I kommunen er der seks hurtigtestcentre, som drives af Carelink, og hvor der holdes åbent onsdag og torsdag inden jul:

Ørbækvej 101, 5220 Odense SØ

Næsby Hallen, Maylandsvænget 9, 5270 Odense N

Rismarksvej, Rismarksvej 80, 5200 Odense V

Sanderum, Falen 200, 5250 Odense SV

Vollsmose Torv, Risingsvej 132 C, 5240 Odense NØ

Flakhaven, Vestergade 15, 5000 Odense C

Der findes to steder i Odense, hvor du kan få pcr-test. Allerede mandag kunne B.T. dog fortælle, at det ikke er muligt at bestille en PCR-test inden jul i Odense.

Vollsmose Torv, Risingsvej 132, 5240 Odense NØ

Billedskærevej 15, 5230 Odense M

Lørdag og søndag kan du også blive PCR-testet på Skulkenborg 1 i centrum af Odense. Her og i Vollsmose er der mulighed for walk-in - hvis du tør tage chancen.

På juleaftensdag d. 24. december er kun tre testcentre åbne i Odense. Det eneste hurtigtestcenter, der holder åbent er testcenteret på Ørbækvej.