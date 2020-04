På Djursland er man indtil videre lykkedes rigtig godt med at holde coronasmitten fra døren.

Nord- og Syddjurs er faktisk to af de seks kommuner i landet, hvor færrest er smittede. Det skyldes ikke mindst, at der generelt er meget plads til relativt få borgere.

»Jo flere, der bor tæt sammen, er risikoen for at blive smittet større, så hvis man bor færre sammen i relativt tyndt befolkede områder, er der derfor også færre smittede, siger ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard til TV2 Østjylland.

Syddjurs Kommue er en af de kommuner i landet med det største antal sommerhus, i alt 10.500, og med et enormt påskemylder på halvøen, frygter nogle borgere nu, at den gode statistik kommer under pres.

Det gælder blandt andre anlægsgartner Malene Høgh, der bor i Helgenæs i Syddjurs Kommune. Hun helst så, at påsketuristerne var blevet helt væk.

»Jeg vil vove at påstå, at det er en fordobling af gæster i forhold til end en normal påske. Når man går fra at være omkring 400 og så pludselig er 5000, så er det jo voldsomt,« siger hun til TV2 Østjylland.

Hun satte for nylig et skilt op med teksten: "Så kør dog hjem" ved en vejkant på Helgenæs, som er en halvø på sydsiden af Djursland.

»Jeg blev træt af, at folk ikke respekterer, at de skal blive hjemme, fordi kom kørende forbi i hobetal. Vi er en lille befolkning herude, og jeg vil gerne passe på os.«

Malene Høgh, der bor i Helgenæs i Syddjurs Kommune, er langt fra begejstret for de mange turister, der har været i byen i påsken.

Syddjurs Kommune lavet en facebookvideo, hvor borgmesteren opfordrer til at følge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

»Det kan godt være, der er en risiko ved, at der kommer flere turister, men mit indtryk er, at folk har fulgt de regler, der er,« siger borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (S).

Han kan dog godt sætte sig ind i, at Malene Høgh er bekymret over et stigende antal turister.

»Hvis hun har oplevet, at der har været sort af biler, kan jeg selvfølgelig godt forstå det,« siger han til TV2 Østjylland.