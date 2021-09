Biltrafikken er den helt store synder, når det kommer til Odenses CO2-udledning.

Og det kommer Odenses borgere til at mærke på speedometeret, hvis det står til byrådet.

De har tirsdag præsenteret Klimahandleplan 2022, som skal lægge vejen for, hvordan Odense Kommune bliver klimaneutral i 2030.

Et af byrådets mere konkrete målsætninger er at sænke farten indenfor Ring 1 i Odense til maksimalt 40 kilometer i timen som et pilotprojekt.

»Det er, så vi kan få skabt venlige og rare bymiljøer, men tiltaget giver også en god klimafordel. Det er dog vigtigt for os, at det kun er inden for Ring 1,« fortæller rådmand for By- og Kulturforvaltningen Christoffer Lilleholt (V) til B.T. Odense.

Hvis ambitionen lykkes, skal farten sænkes for at gøre det mere attraktivt at vælge andre transportformer som gang eller cykel, når man skal inden for Ring 1.

Håbet er, at kommunen kan tage del i en forsøgsordning, som Transportministeriet præsenterede for nyligt, der skal give 15 kommuner mulighed for at sænke hastigheden til 40 kilometer i timen i byerne.

Hvad så med de borger der skal køre indenfor Ringvej 1, kan de ikke komme til at se det som en provokation?

»Vi har jo allerede gjort det på Vindegade, hvor man kun må køre 40 kilometer i timen, og jeg oplever, at mange roser det, vi har gjort der, fordi det skaber trafiksikkerhed og et godt byrum,« siger Christoffer Lilleholt.

Ring 1 eller Cityringen, som den også bliver kaldt, består blandt andet af Vestre Stationsvej, Filosofgangen og Albanigade.

Rådmand Christoffer Lilleholt peger særlig på, at det er gaderne Klaregade, Skibhusvej og Nørregade, han har i tankerne.

Det var ellers eksperternes forslag at sænke farten til 30 kilometer i timen indenfor Ring 3. Det ville have haft en potentiel CO2-reduktion på 25.000 til 50.000 ton om året.

Transportministeriet udgav i oktober 2020 beregninger, der viser, at udledningen stiger marginalt, når biler kører ved lavere hastighed. Kommunens håb er dog, at det opvejes af, at flere tager cyklen eller går.

Trækker man Energi Fyns udledning fra, står transporten i Odense for to tredjedele af Odenses udledning, står der i byrådets nye handleplan.