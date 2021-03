Du har sikkert igennem det seneste år - ligesom rigtig mange andre - udviklet en solid håndspritsrutine. Men du skal være opmærksom på, hvad du bruger spritten til, for den kan risikere at sprede smitte og ikke slå den ned.

I starten af pandemien sidste år, der kunne flere medier fortælle, hvordan håndsprit var blevet så eftertragtet, at literprisen var svarende til en god flaske champagne.

Vi flåede nemlig spritten ned fra hylderne. Og i 2020 blev der solgt næsten 400 procent flere flasker med Apotekets håndsprit sammenlignet med året før.

Og håndhygiejne har da også været et af Sundhedsstyrelsens gode råd til at dæmme op for smitten gennem hele perioden, men nu er udviklerne af de danske apotekeres eget mærke Apotekets ude med en advarsel.

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd 1. Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus 2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 3. Host eller nys i dit ærme 4. Undgå håndtryk, kindkys og kram 5. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen 6. Hold afstand – og bed andre tage hensyn

For som navnet antyder, så er håndsprit til hænderne og ikke andet.

Så hvis du i god tro har sprøjtet lidt håndsprit på en serviet for at slå bakterier og vira ned på eksempelvis din telefon, så har du faktisk øget chancerne for smitte.

Og hvordan så det? Det har Jun Rosendahl, der er direktør hos Apotekets en forklaring på:

»Håndsprit er oftest tilsat en fugtgivende glycerin for at skåne huden mod udtørring. Men glycerinen klæber til de overflader den møder, og derfor vil den faktisk binde virus og mikroorganismer til sig.«

»Så hvis man bruger håndsprit på køkkenbordet eller på et håndtag, så står man potentielt med en overflade, der nu er mere modtagelig for smitte - end før man forsøgte at desinficere den.«

Okay, så håndsprit kan skade, hvis man rengører med den. Så kan man vel bruge husholdningssprit til at leve op til et af Sundhedsstyrelsens andre råd, nemlig ofte at rengøre overflader?

Det korte svar: Nej.

»Det er ikke den rette måde at komme virus og bakterier til livs. Almindelig husholdningssprit har nemlig en koncentration af alkohol, som er så høj, at spritten når at fordampe,« forklarer Jun Rosendahl.

Så hvordan skal man så sørge for, at ens omgivelser er corona-sikre?

Det nemme svar er, at man bruger produkter, som er beregnet til spritte overflader af, ellers kan man altid gribe klud, sæbe og vand - rengøring virker nemlig ligeså godt.