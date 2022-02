»Vi sælger sushi med god samvittighed.«

Sådan står der som noget af det første, når du trykker dig ind på Sushimanias hjemmeside.

Men spørgsmålet er, om det er rigtigt. I hvert fald kan det tænkes, at 2. februar kan have rykket lidt ved det standpunkt.

For lige præcis 2. februar lagde Fødevarestyrelsen vejen forbi flere af kædens restauranter, og det endte med et trist resultat for både restauranterne, men også kunderne.

Intet mindre end fire restauranter fik en sur smiley den dag.

Det gælder for restauranterne i Kolding, Skanderborg, Risskov i Aarhus og Randers.

I Risskov i Aarhus er det den anden sure smiley i træk for kæden. Denne gang er den blandt andet givet, efter Fødevarestyrelsen har vurderet, at de registrerede oplysninger om pH-værdi ikke er korrekte.

Ved besøget oplyser virksomhedens manager, at det er kokken, der står for at måle pH-værdier med pH-strips. Herefter er proceduren, at manageren står for at indsætte målingerne i egenkontrolprogrammet, da kokken ikke kan tilgå egenkontrolprogrammet på virksomheden iPad.

Ved henvendelse til kokken er der ikke sammenhæng med det oplyste, da kokken hverken ved hvor disse pH-strips opbevares, eller kender til brugen af dem.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: »Han har kun været her tre uger og er måske lidt forvirret, jeg har flere gange lavet målingerne med ham.«

Men forvirringen i Risskov er kun toppen af isbjerget.

Rettes fokus mod restauranten i Randers, viser kontrollen, at der er store problemer med især butikkens ris.

Da Fødevarestyrelsen 8.15 møder op ved Sushimania i Randers, står der seks bøtter med omkring 30 kilo kogt ris på et af bordene midt i restauranten.

De 30 kilo ris' temperatur bliver efterfølgende målt til at være 21,5 grader, og når risene er kogte, så vurderes de af fødevarestyrelsen som at være decideret farlige.

Kokken oplyser ved besøget, at man altid laver ris på denne måde, at de koges dagen før og står på bordet natten over.

Men inden besøget slutter, når kokken at ændre forklaring.

Under kontrollen bliver kokken ringet op og har en kort telefonsamtale. Kokken oplyser herefter, at risene på bordet midt i lokalet ikke er blevet lavet dagen den før.

Der har været en anden kok på arbejde klokken 6 om morgenen for at koge ris.

Fødevarerejseholdet oplyser, at man vil anmode Randers Storcenter om overvågning for at bekræfte virksomhedens anden udlægning om fremstillingen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Sushimania.

Den store sushikæde tapper ind i en kedelig tendens i det aarhusianske.

B.T. har tidligere fortalt, hvordan byens sushirestauranter får tildelt sure smileyer på stribe.

Her viste en hurtig gennemsøgning, at der var uddelt ti sure smileyer på et år til de aarhusianske sushirestauranter.

Men hvorfor er det så gået galt for flere af sushirestauranterne i Aarhus?

Det har B.T. spurgt Fødevarestyrelsen om, og det kan du læse mere om her.