Tiden er snart over os, og du er måske allerede begyndt at spejde efter de allerbedste tilbud på nytårsfyrværkeri.

Men hvor får du egentligt den flotteste udsigt over byen, når det begynder at buldre og brage? Vi giver dig de bedste tips herunder.

Aalborg Havn

Havnen i Aalborg er altid et godt bud, når man skal se de aalborgensiske familiefædre og -mødre fyre en månedsløn af på én aften.

Det er også her, de helt store fyrværkerishow afholdes, når Aalborg Kommune lægger sig i selen og giver os sådan et. Men mindre kan altså også gøre det.

Aalborg Havn danner en spektakulær ramme om dit nytårsfyrværkeri. Foto: Kim Haugaard Vis mere Aalborg Havn danner en spektakulær ramme om dit nytårsfyrværkeri. Foto: Kim Haugaard

Havnen danner i al fald en smuk kulisse om nytårsfyrværkeriet, der giver udsigt langs med Limfjorden, men også ud over Nørresundby.

Det er især et flot sted at opholde sig, når farverne spejler sig i vandet, hvis vi altså skulle være så heldige, at vandet er blikstille.

Limfjordsbroen

På samme måde kan man få sig en af de flotteste udkigsposter ved Limfjordsbroen. Her kan du nemlig se både aalborgensernes, men også sundbynitternes fyrværkerishow.

Du skal dog bare være opmærksom på, at stedet udvikler sig til en krigszone a la en af de mere kaotiske scener fra filmen 'Black Hawck Down'.

Få flere nyheder fra Aalborg

For det er naturligvis også her, at folk samles for at fyre af, med væltede batterier og raketter som følge. Så pas på derude!

Skansebakken

På den anden side af Limfjordsbroen ligger Skansebakken i Nørresundby, og det her er en af undertegnedes personlige favoritter.

Hvis du da orker at gå den lidt stejle tur derop.

Men netop, fordi det er stejlt, får du også en flot 180 graders udsigt ud over Aalborg med Nørresundby Torv og havnen i forgrunden.

Skansebakken giver med dens stigning en spektakulær udsigt med Nørresundby Torv og havnen i forgrunden. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Skansebakken giver med dens stigning en spektakulær udsigt med Nørresundby Torv og havnen i forgrunden. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det giver altså et spektakulært fyrværkerishow, hvis da tågen ikke driller, som den gjorde sidste nytårsaften.

Strandparken

Den her udsigtspost er en gemt lille perle, som de fleste sundbynitter kender til.

For hvis du tager den lille bro fra strandparken ud til den lille græs-ø, så får du en uforstyrret udsigt ud over Aalborgs skyline.

Her er der bænke tæt på vandet, så du kan sidde på første parket til Aalborgs fyrværkerishow.

I Strandparken kan du finde en gemt lille perle, hvorfra du kan se det store show. Foto: Kim Haugaard Vis mere I Strandparken kan du finde en gemt lille perle, hvorfra du kan se det store show. Foto: Kim Haugaard

Revlingebakken

Revlingebakken giver på samme måde som Skansebakken en flot 180 graders udsigt over Aalborg, fordi den ligger så højt, som den gør.

Herfra kan du se helt til Aalborg SØ, og det giver en smuk udsigt over det meste af det sydøstlige Aalborg.

Mølleparken

Der er få steder som toppen af Hasseris til at levere det flotteste fyrværkerishow.

Herfra får du en flot udsigt over Aalborgs Vestby, den vestlige del af Limfjorden og Nørresundby.

Mølleparken giver dig en flot udsigt ud over Aalborgs Vestby og Limfjorden. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mølleparken giver dig en flot udsigt ud over Aalborgs Vestby og Limfjorden. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og så har Mølleparken en anden fordel, der trækker på folk på de koldeste nytårsaftener. Du kan nemlig køre til udsigtsposten i din bil, så du kan sidde inde i varmen, mens du nyder showet.

Signalbakken

Signalbakken er Vejgaards højest beliggende park.

Og fra toppen af Signalbakken kan du faktisk se hele Aalborg på lang afstand og på den måde ikke gå glip af de helt store batterier og raketter.

Eternitten

Hvis du står på Blegkilde Allé på toppen af Sohngårdsholmsbakken, når det bliver midnat, kan du sikre dig en betagende udsigt.

På Blegkilde Allé ligger Eternitten og resten af Aalborg for dine fødder. Foto: Kim Haugaard Vis mere På Blegkilde Allé ligger Eternitten og resten af Aalborg for dine fødder. Foto: Kim Haugaard

Her ligger Eternitten og resten af Aalborg nemlig for dine fødder.

Herfra kan du se ø-gaden og midtbyen, ligesom du har fjorden og Nørresundby i det fjerne.

Og så husk for pokker lige de der sikkerhedsbriller, ikke?