Mens ejere af restauranter og caféer kan slå dørene op for gæster fra 18. maj, er der til gengæld stor frustration hos forretningsdrivende, der fortsat tvinges til lukning.

Men vi begynder hos dem, der må åbne i genåbningens 2. fase:

- Detailhandel, herunder storcentre

- Professionel idræt (dog uden tilskuere)

- Idræts- og foreningsliv (udendørs)

- Restauranter og cafeliv fra 18. maj

- Efterskoler og 6. til 10. klasse fra 18. maj

- Folkekirken og trossamfund

- Zoologiske haver, hvor gæsterne transporterer sig i bil

- Ind- og udlån på biblioteker fra 18. maj

Hos Skoringen glæder man sig til at åbne 44 butikker i storcentre.

»Vi er forberedt, og jeg er ikke bekymret. Vi er klar med spritflasker og afstandsmærker, og vores medarbejdere har fået de relevante instrukser,« siger Skoringens adm. direktør Frank Siim Sørensen.

Man skal dog ikke forvente et brandudsalg.

»Vores lagre er fyldte, men hvis vi skal sælge til foræringspriser, så vil det gøre så ondt til efteråret, at mange af vores forretninger ikke vil have råd til at købe nye varer hjem,« forklarer Frank Siim Sørensen.

Her er taberne

De helt store tabere i partiledernes genåbningsplan for fase to tæller blandt andet:

- Fitnesscentre.

- Koncertsteder.

- Barer og diskoteker.

- Forlystelsesparker.

- Højskoler.

- Gymnasier.

- Zoologiske haver, der ikke kan besøges med bil

Især fitnesscentre og barer har lange udsigter til en genåbning.

Det skyldes til dels en ny rapport offentliggjort onsdag, hvor det fremgår, at smittespredningen bliver stor ved at åbne fitnesscentre og barer.

Samtidig giver det ikke en stor økonomisk gevinst for samfundet at åbne dem.

Jeg har svært ved at se, hvordan man overhovedet skulle håndhæve det. Skulle folk stå med en hulahopring på for at sikre afstanden til andre? Lars Mejlgaard, kommerciel direktør i Rekom Group

Hos Rekom Group, der har 90 barer og natklubber i Danmark, går nedlukningen hårdt ud over virksomheden, selv om medarbejderne er sendt hjem på lønkompensation.

»Vi taber store penge hver dag. Om måneden er det adskillige millioner,« siger Lars Mejlgaard, kommerciel direktør i Rekom Group.

Statsminister Mette Frederiksen siger torsdag aften, at der vil komme retningslinjer for restauranter og cafeer, hvor gæsterne skal sidde med afstand til hinanden.

Derfor håber Lars Mejlgaard, at politikernes hjælpepakker bliver udvidet og forlænget, indtil der ikke er restriktioner om afstandskrav - for det vil ikke give mening at åbne barerne, så længe der er de nuværende afstandskrav, mener han:

»Jeg har svært ved at se, hvordan man overhovedet skulle håndhæve det. Skulle folk stå med en hulahopring på for at sikre afstanden til andre?«.

Fitnesscentre stadig lukket

Den fortsatte tvangslukning af fitnesscentre ærgrer Morten Tjæder, der sammen med sin kone Mette ejer fitness-centret Fit & Sund i Hørsholm.

»Alle taler om caféer og restauranter. Men vi er fuldstændig glemt. Der er mange, der bruger fitnesscentrene. Vi giver noget andet end det, der kan måles i kroner og øre. Livskvalitet og bedre helbred,« siger han.

Han mener, at centrene kan håndtere smittespredningen. I hans center er maskinerne placeret med to meters mellemrum, og der er masser af gulvplads.