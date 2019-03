København indtager en ottendeplads på listen over dyreste byer i verden, viser nye beregninger.

Singapore, Paris og Hong Kong topper listen, mens København befinder sig på en ottendeplads.

Placeringen skyldes især udgifter til transport og mad, fremgår det af rapporten fra The Economist Intelligence, der har undersøgt leveomkostninger i 133 forskellige lande, skriver CNN.

Bundskraberne tæller derimod byer som Caracas i Venezuela, Damascus i Syrien samt Lagos i Nigeria og Karachi i Pakistan.

Singapore er den dyreste by at bo i i 2019. Foto: ROSLAN RAHMAN

DE DYRESTE BYER I VERDEN 2019:

Singapore Paris Hong Kong Zürich Genève Osaka Seoul København New York Tel Aviv Los Angeles

Kilde: The Economist Intelligence Unit's 2019 Worldwide Cost of Living Survey.