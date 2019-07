Fredag får 88.757 danskere at vide, om de er blevet optaget på en af landets videregående uddannelser.

Nogle studier kræver dog et karaktersnit helt i toppen af karakterskalaen - og en enkelt uddannelse sprænger ligefrem 12-skalaen.

Det er den engelsksprogede handels- og økonomiuddannelse International Business på Copenhagen Business School (CBS), der i år - ligesom sidste år - topper listen over uddannelser med høje karakterkrav.

Her skal man have et gennemsnit på mindst 12,4 for at komme ind.

Derfor kan man få mere end 12 i snit - Studerende, der søger optagelse på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, kan få ganget deres eksamensgennemsnit med 1,08. - Det er muligt, hvis den studerende søger optagelse inden for to år efter at have afsluttet den uddannelse, der giver den adgangsgivende eksamen. - Desuden får ansøgere, der har valgt flere fag på A-niveau end de krævede på deres adgangsgivende eksamen, ganget eksamensgennemsnittet med 1,03 eller 1,06 alt efter antallet af ekstra A-niveaufag. - På grund af bonusmulighederne er det muligt at opnå et gennemsnit på maksimalt 13,7, selv om den højeste karakter på 7-trinsskalaen er 12. - Fra januar 2020 vil det imidlertid ikke længere være muligt at gøre brug af karakterbonussen for tidlig studiestart. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet. /ritzau/

Herunder kan du se, hvilke uddannelser, der ved denne sommers studieoptag har de højestekarakterkrav:

1. International Business, Copenhagen Business School: 12,4.

2. Cognitive Science, Aarhus Universitet: 11,9.

3. International Business & Politics, Copenhagen Business School: 11,8.

3. Psykologi, Københavns Universitet: 11,8.

4. Forsikringsmatematik, Københavns Universitet: 11,5.

5. Klinisk biomekanik, Syddansk Universitet: 11,3.

5. Psykologi, Aarhus Universitet: 11,3.

6. Molekylær biomedicin, Københavns Universitet: 11,2.

6. Business Administration & Digital Management, Copenhagen Business School: 11,2.

6. Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (Aarhus): 11,2.

6. Psykologi, Syddansk Universitet: 11,2.

7. Medicin, Københavns Universitet: 11,1.

7. Statskundskab, Københavns Universitet: 11,1.

7. Antropologi, Københavns Universitet: 11,1.

7. Erhvervsøkonomi/HA (Projektledelse), Copenhagen Business School: 11,1.

7. Jordemoder, Københavns Professionshøjskole: 11,1.

8. Veterinærmedicin, Københavns Universitet: 11,0.

8. Medicin, Syddansk Universitet: 11,0.

8. Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (København): 11,0.

9. Teknisk videnskab (Civilingeniør)/kunstig intelligens og data, Danmarks Tekniske Universitet: 10,9.

9. Medicin, Aarhus Universitet: 10,9.

9. Odontologi, Aarhus Universitet: 10,9.

9. AP Graduate in Computer Science, Sjællands Erhvervsakademi: 10.9.

10. Medicin, Aalborg Universitet: 10,8.

10. Psykologi, Aalborg Universitet: 10,8.

10. Odontologi, Københavns Universitet: 10,8.

De karaktersnit, som de enkelte studier kræver, afspejler hvor stor søgning der er til uddannelserne i forhold til antallet af studiepladser.

At det er muligt at sprænge karakterskalaen, skyldes blandt andet en karakterbonus, der belønner studenter, som søger ind på en videregående uddannelse højst to år efter en adgangsgivende eksamen.