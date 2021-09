I disse dage strømmer 67.425 håbefulde unge mennesker ind på videregående uddannelser i Aarhus.

Det er som bekendt karaktergennemsnittet fra gymnasiet, der afgør, om du kan blive optaget på nogle af uddannelserne. Her er de uddannelser i byen, der i 2021 kræver det allerhøjeste snit.

5. Medicin på Aarhus Universitet

Uddannelsen med det femte højeste snit i Aarhus er bacheloruddannelsen i Medicin på Aarhus Universitet.

Her var adgangskvotienten for ansøgning på kvote 1 et snit på 10,2.

4. Kommunikation på DMJX

Uddannelsen med det fjerde højeste snit i Aarhus er Professionsbacheloren i Kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Her var adgangskvotienten for ansøgning på kvote 1 et snit på 10,3

3. IT Technology på Erhversakademi Aarhus

Uddannelsen med det tredje højeste snit i Aarhus er AP Graduate in IT Technology på Erhversakademi Aarhus.

Her var adgangskvotienten for ansøgning på kvote 1 et snit på 10,5

2. Psykologi på Aarhus Universitet

Uddannelsen med det andet højeste snit i Aarhus er bacheloren i Psykologi på Aarhus Universitet.

Her var adgangskvotienten for ansøgning på kvote 1 et snit på 10,5

1. Cognitive Science på Aarhus Universitet

Uddannelsen med det absolut højeste snit i Aarhus er Cognitive Science på Aarhus Universitet.

Her var adgangskvotienten for ansøgning på kvote 1 et snit på 10,7.

Tallene stammer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kun videregående uddannelser, der er tilmeldt Den Koordinerede Tilmelding (KOT) optræder på listen ovenfor.