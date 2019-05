Britta Nielsen er blevet tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk af bagmandspolitiet (SØIK).

Over 300 gange overførte den 64-årige kvinde ifølge anklageskriftet offentlige tilskudsmidler til sig selv, og i alt blev der svindlet for næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018.

Britta Nielsen har brugt voldsomme summer på dyre smykker, ejendomme, heste og luksusbiler i blandt andet Sydafrika.

Nu viser anklageskriftet, som B.T. har fået indsigt i, at Britta Nielsen er tiltalt for overtrædelse af straffeloven ved i perioden 1993 til 2018 at have tilegnet sig ikke under 116.915.658 kroner.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Her fotograferet under retsmødet i Sydafrika, hvor hun fik lov til at rejse hjem til varetægtsfængsling i Danmark. Foto: PHILL MAGAKOE Vis mere Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Her fotograferet under retsmødet i Sydafrika, hvor hun fik lov til at rejse hjem til varetægtsfængsling i Danmark. Foto: PHILL MAGAKOE

Af anklageskriftet fremgår det videre, at det var i perioden fra 1997 og frem til 2018, at Britta Nielsen ifølge anklagemyndigheden skulle have tilegnet sig størstedelen af beløbet. Her lykkedes det angiveligt den 64-årige kvinde i 298 tilfælde at anvise tilskudsmidler til sin egen konti for i alt 115.166.628 kroner.

Ifølge anklageskriftet indtastede Britta Nielsen kontonumre på egen konti ind i Socialstyrelsens sagsbehandlingssystemer, og angav dermed sit eget kontonummer som værende den rette modtager af tilskudsmidler.

I alt skulle den 64-årige kvinde ifølge anklagemyndigheden have overført offentlige tilskudsmidler til sig selv i mere end 300 tilfælde.

Alene i perioden fra 4. juni 2007 til 3. december samme år, overførte Britta Nielsen ifølge anklagemyndigheden 12 gange 500.000 kroner til sig selv - i alt syv millioner kroner.

Sagen kort Britta Nielsen ifølge Anklagemyndigheden svindlet for næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018 og er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk af bagmandspolitiet med en strafferamme på op til otte års fængsel.

I perioden 2005-2017 har hun hævet mere end 17 millioner kroner i kontanter i Danske Bank.

Hun var i oktober 2018, mens hun var eftersøgt, ved at købe en ejendom i den Sydafrikanske ferieby Southbroom for omkring 1,3 millioner kroner. En anden ejendom med pool er blevet beslaglagt.

Ved anholdelsen havde hun cirka 300.000 danske kroner på sig i sydafrikansk valuta.

Britta Nielsen siger i en erklæring, som blev lavet lige efter hendes anholdelse i Sydafrika, at hun betalte omkring 100.000 kroner til ‘flere personer’, som hjalp hende med at holde sig skjult, mens hun var eftersøgt.

Hun siger også i erklæringen, at hun har købt mange smykker i Sydafrika, blandt andet fire guldringe til omkring 200.000 kroner og en ædelsten.

Britta Nielsen har også købt flere dyre firehjulstrækkere af mærket Land Rover i Sydafrika - blandt andet én udstyret med køkkenfaciliteter.

Officielt har Britta Nielsen i sit job hos Socialstyrelsen tjent 3.688.265 kroner fra 2002 til 2018. Det svarer til en gennemsnitlig årsindkomst på 230.000 kroner.

Andre gange lød beløbene på 416.665,50 kroner, 666.667,50 kroner og 875.000 kroner.

Den 64-årige kvinde blev 5. november 2018 efter anmodning fra de danske myndigheder anholdt i Sydafrika og 8. november udleveret til Danmark, hvorefter hun blev anholdt og varetægtsfængslet.

Som en del af den kommende straffesag vil SØIK nedlægge påstand om konfiskation på mere end 113 millioner kroner.

B.T. spurgte i sidste uge chefen for bagmandspolitiet Morten Niels Jacobsen om, hvor meget bagmandspolitiet regner med at få tilbage af de mange millioner:

»Jeg kan ikke love, at vi får alt retur, med vi arbejder benhårdt på at få så mange penge som overhovedet muligt tilbage. Vi tager alt, der repræsenterer en værdi og som kan sælges, men hvis tesen er, at noget af det er gået til forbrug igennem så mange år, så kan det være svært at få det hele tilbage.«

Ifølge en rapport fra Kammeradvokaten fra marts måned har Britta Nielsens svindel kunne lade sig gøre på grund af en række svigt i kontrolfunktionerne i Socialstyrelsen. Kammeradvokaten mener dog ikke, at der er begået tjenesteforseelser i de funktioner, der har håndteret tilskudsadministrationen. Det bliver istedet kaldt 'nedarvede kontrolsvagheder'.

Hendes tre børn Karina Jamilla Hayat, Nadia Samina Hayat, Jimmy Jamil Hayat er sigtet for groft hæleri, og de nægter sig skyldige. Også Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, som er gift med Karina Jamilla Hayat, er sigtet for hæleri i sagen. Også han nægter sig skyldig.

Opdateres...