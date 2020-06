3.N fra Frederikshavns Gymnasium & Martec tøvede ikke et sekund, da de kortvarigt afbrød deres egen studenterkørsel.

En særlig studenterkørsel, der har vakt stor opmærksomhed siden lørdag.

Her udspillede sig en rørende episode, hvor en gymnasieklasse kortvarigt afbrød deres studenterkørsel i ren respekt for en begravelse, der foregik, da studentervognen kørte forbi Sæby Kirke lørdag middag.

B.T. har talt med Mikkel Schade-Egedal på 21 år, der var med på vognen. Han fortæller historien bag episoden, der har rørt Danmark.

»Vi kommer kørende omkring kirken, og da vi drejer hen forbi, er der en, som råber 'Hey, skru ned for musikken, for der er en begravelse i gang'. Det går ligesom op for alle ret hurtigt, og alle beslutter sig for at være stille,« fortæller Mikkel Schade-Egedal.

Mikkel Schade-Egedal opdagede ikke i første omgang, at der foregik en begravelse. Ikke desto mindre var han ikke i tvivl om, hvad han skulle gøre.

Nogle ting er trods alt vigtigere, påpeger han.

»Der stod en masse mennesker og sørgede, og vi havde lyst til at vise dem respekt ved at tage huerne for brystet. Vi følte, det var det rigtige - og eneste - at gøre. Hvis vi havde stået i samme situation, havde vi ønsket det samme.«

3M under deres studenterkørsel, der varede fra klokken 8 til 21. Privatfoto.

B.T. talte tidligere med Mikael Justesen, der delte Facebook-opslaget. Han roste klassen og gav dem 12-taller for god opførsel og venlighed. I opslaget skriver han også, at han nåede at få bange anelser.

»Studentervognen kører forbi. Kirken er lige op ad vejen, så det er meget tæt på. Der når jeg at tænke: 'Ups. Hvad sker der nu?' Hvad kunne de finde på i deres formentlig ikke helt appelsinfrie tilstand,« sagde Mikael Justesen tidligere til B.T.

Og den tanke kan Mikkel Schade-Egedal sagtens sætte sig ind i.

»Vi kom jo kørende med truthorn, konfetti, alkohol og fejrede os selv. Men vi kunne sagtens sætte vores fest på pause til ære for dem. Det lå på en måde i vores bevidsthed og igen: Det var bare det rigtige at gøre.«

Undervejs som studenterkørslen fortsatte, opdagede klassen, at deres gestus var blevet omtalt på Facebook.

Den blev endda læst højt af én af Mikkel Schade-Egedals klassekammerater, mens vognturen stadig var i gang.

»Det er da enormt overvældende og nogle søde ord,« siger Mikkel Schade-Egedal beskedent til slut.