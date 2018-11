Fortrolige tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet står i lodret modsætning til integrationsminister Inger Støjbergs (V) udsagn om, at børn, der er indoktrineret på koranskoler i muslimske lande søger hertil for at få opholdstilladelse.

Inger Støjberg har gang på gang afvist, at ændre loven, så 13-årige Mint fra Thailand og de mange andre børn i samme situation kan vende tilbage til Danmark.

Ifølge integrationsministeren vil det betyde, at man også giver adgang til børn, som ikke kan integreres i Danmark, da de er blevet indoktrineret på koranskoler i muslimske lande og været på såkaldte genopdragelsesrejser.

»Vi vil under ingen omstændigheder tillade, at man bevidst lader sine børn gå på koranskole og forhindrer, at de kan integreres i det danske samfund. Derfor kan jeg ikke garantere, at de eksisterende regler bliver ændret,« sagde Inger Støjberg for nylig til B.T.

13-årige Mint er udvist af Danmark. Inger Støjberg har tidligere forklaret, at hun ikke tror, at Mints sag bliver genoptaget.

Men fortrolige tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Folketinget afslører nu, at der er meget få børn fra muslimske lande, som kommer hertil og søger om opholdstilladelse på samme måde, som 13-årige Mint har gjort det.

Ud af i alt 120 børn, som har søgt om opholdstilladelse i Danmark, mens den ene af deres forælder var bosiddende her, så er kun 11 fra muslimske lande. Heraf er fire fra Pakistan, men syv er fra Tyrkiet, hvor der ikke er tradition for muslimske genopdragelsesrejser. Til gengæld er 45 af børnene fra Thailand og her efter følger børn fra Filippinerne og Ukraine.

Der er 14 ansøgninger fra 'øvrige lande,' hvilket B.T. ikke har haft mulighed for at undersøge hvad dækker over. Det er dog sandsynligvis en fælles betegnelse for lande, hvor der kommer meget få ansøgere fra.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg

Andreas Steenberg, integrationsordfører for Det Radikale Venstre, mener der er tale om en skandale.

»Vi splitter danske statsborgeres familier ad ud fra en frygt for noget, som ikke eksisterer. Ministeren vil have færre udlændinge og så siger man det her, så man ikke kan bibeholde de her love. Det er en skandale,« siger han.

Inger Støjberg er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser, men i en debat på TV Midtvest siger hun:

»Det kunne jo være, at det er, fordi at man har bremset den trafik, og at man i de lande har indrettet sig efter dansk lov.«

Det Radikale Venstres integrationsordfører, Andreas Steenberg, kalder det en skandale, når integrationsminister Inger Støjberg forklarer, at hun ikke vil ændre loven, så 13-årige Mint og de mange andre børn kan komme hjem til Danmark igen, da det også vil åbne op for, at muslimske børn, der er blevet indoktrineret på koranskoler, kommer herop. Nu viser nye tal bare, at den trafik i værste fald er meget lille.

Men Andreas Steenberg afviser den forklaring.

»Hun siger det har en præventiv effekt, men hun kan slet ikke dokumentere det. Jeg tror simpelthen ikke på, at danske statsborgere vil sende deres børn ud af landet i lange perioder på den måde, hvis vi droppede den lov. Hvis der endelig var nogle få, så kunne man klare det på anden måde,« siger Andreas Steenberg.

De fortrolige tal viser alene hvilke lande, som ansøgerne kommer fra. Man kan ikke se, hvem der har fået afslag, og hvem der har fået opholdstilladelse.

Integrationsordfører for Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, mener at myndighedernes afgørelse i Mint-sagen og flere andre sager rammer helt skævt. Derfor skal problemerne løses, men han ved endnu ikke hvad den rigtige vej frem er.

»Når jeg ser på loven, så giver afgørelserne ikke mening for mig. Jeg har spurgt Inger Støjberg, hvor det helt konkret går galt henne. Men før jeg ved det, så kan jeg ikke sige, om det er en lovændring, der skal til, eller noget andet,« siger han.